川習會前先過招 白宮備忘錄控中「蒸餾行動」竊AI技術

白宮指控中國大規模竊取美國人工智慧(AI)實驗室的智財權，示警將對此展開執法行動，這時已離5月中旬舉行的川習會只有幾周的時間。這份備忘錄可能在下個月美中領導人舉行峰會前，加劇雙邊緊張關係。對此，中國美國商會表示，中美雙方峰會不太可能簽署重大的外交或經濟協議，「我們不期待任何重大交易或任何重大突破」。

英國金融時報報導，根據白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯(Michael Kratsios)在備忘錄寫道：「美國政府已取得情資，暗示外國實體(主要是駐中國的實體)，正針對美國前沿的AI系統，刻意展開工業規模的蒸餾(distil)行動。」蒸餾指小型AI模型學習能力強大AI模型的技術。

根據這份備忘錄，川普政府將與美國AI業者分享外國實體未經授權的蒸餾資訊，幫助業者協調防禦行動。克拉茨修斯表示，中國利用成千上萬個人頭帳號躲避偵測，透過越獄技術奪取專有資訊。

他說，美國將制定措施，對外國實體的大規模蒸餾行動究責。

美國外交關係協會科技安全專家麥奎爾(Chris McGuire)表示，美方應禁止中國實體存取美國的模型，並制裁進行或助長蒸餾的實體，並緊縮出口控制，防範中方走私或遠端存取AI晶片。

Anthropic與OpenAI等美國AI業者，已更加憂心中國實體的蒸餾行動，擔憂外國實驗室藉此縮小美國因先進晶片出口管制所享有的優勢。AI業者也擔心蒸餾後的模型會構成國安風險，原因是缺乏防範機制，可被用於研發生化武器，或啟動網路攻擊。

這份發給政府機構的備忘錄並提到，政府會跟美國AI公司分享有關蒸餾行動的資訊，並「探索各項措施，向外國行為人追究責任」。

對此，中國駐華府大使館回應表示，反對這些毫無根據的指控，並稱北京高度重視智財權保護。

另據法廣網報導，中國近期出台新規進一步強化監管機構權限，可對將供應鏈遷出中國的跨國企業展開調查。中國美國商會與中國歐盟商會均對此表達了憂慮。美國商會會長哈特(Michael Hart)表示，這些規定似乎旨在阻止企業將中國從其供應鏈中剔除。

此前，歐盟駐華商會(EUCCC)也批評新規條款模糊且缺乏清晰界定，可能增加在華經營風險。

川普與習近平預計5月中旬將舉行會晤，稀土問題或成為重要議題之一。但中國美國商會主席齊默爾曼(James Zimmerman)表示，雙方或在航空、農業及食品出口限制等方面取得共識，但不太可能簽署重大的外交或經濟協議。他說，「我們不期待任何重大交易或任何重大突破」。