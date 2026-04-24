快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前先過招 白宮備忘錄控中「蒸餾行動」竊AI技術

世界日報／ 綜合報導
白宮指控中國竊取美國AI智慧財產。示意圖。（路透）
白宮指控中國竊取美國AI智慧財產。示意圖。（路透）

白宮指控中國大規模竊取美國人工智慧(AI)實驗室的智財權，示警將對此展開執法行動，這時已離5月中旬舉行的川習會只有幾周的時間。這份備忘錄可能在下個月美中領導人舉行峰會前，加劇雙邊緊張關係。對此，中國美國商會表示，中美雙方峰會不太可能簽署重大的外交或經濟協議，「我們不期待任何重大交易或任何重大突破」。

英國金融時報報導，根據白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯(Michael Kratsios)在備忘錄寫道：「美國政府已取得情資，暗示外國實體(主要是駐中國的實體)，正針對美國前沿的AI系統，刻意展開工業規模的蒸餾(distil)行動。」蒸餾指小型AI模型學習能力強大AI模型的技術。

根據這份備忘錄，川普政府將與美國AI業者分享外國實體未經授權的蒸餾資訊，幫助業者協調防禦行動。克拉茨修斯表示，中國利用成千上萬個人頭帳號躲避偵測，透過越獄技術奪取專有資訊。

他說，美國將制定措施，對外國實體的大規模蒸餾行動究責。

美國外交關係協會科技安全專家麥奎爾(Chris McGuire)表示，美方應禁止中國實體存取美國的模型，並制裁進行或助長蒸餾的實體，並緊縮出口控制，防範中方走私或遠端存取AI晶片。

Anthropic與OpenAI等美國AI業者，已更加憂心中國實體的蒸餾行動，擔憂外國實驗室藉此縮小美國因先進晶片出口管制所享有的優勢。AI業者也擔心蒸餾後的模型會構成國安風險，原因是缺乏防範機制，可被用於研發生化武器，或啟動網路攻擊。

這份發給政府機構的備忘錄並提到，政府會跟美國AI公司分享有關蒸餾行動的資訊，並「探索各項措施，向外國行為人追究責任」。

對此，中國駐華府大使館回應表示，反對這些毫無根據的指控，並稱北京高度重視智財權保護。

另據法廣網報導，中國近期出台新規進一步強化監管機構權限，可對將供應鏈遷出中國的跨國企業展開調查。中國美國商會與中國歐盟商會均對此表達了憂慮。美國商會會長哈特(Michael Hart)表示，這些規定似乎旨在阻止企業將中國從其供應鏈中剔除。

此前，歐盟駐華商會(EUCCC)也批評新規條款模糊且缺乏清晰界定，可能增加在華經營風險。

川普與習近平預計5月中旬將舉行會晤，稀土問題或成為重要議題之一。但中國美國商會主席齊默爾曼(James Zimmerman)表示，雙方或在航空、農業及食品出口限制等方面取得共識，但不太可能簽署重大的外交或經濟協議。他說，「我們不期待任何重大交易或任何重大突破」。

白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯。(歐新社)
白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯。(歐新社)

相關新聞

拖延審查讓ICE抓人？智庫：USCIS綠卡批准減半

川普政府不僅大幅壓縮來自海外的合法移民人數，更降低已入境人士取得合法永久居留權(綠卡)的機會。華盛頓移民政策智庫「卡托研究所」(Cato Institute)分析，美國公民暨移民服務局(USCIS)刻意拖延綠卡申請審查，讓移民與海關執法局(ICE)得以逮捕原本可能取得合法身分的移民，包括難民、假釋入境者，以及美國公民的配偶。

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

美國作家、電台主持人麥克．薩維奇(Michael Savage)最新一期的播客節目中猛烈抨擊出生公民權，把印度、中國等國家形容為「鬼地方」(hellhole)，稱這些國家人民鑽漏洞來成為美國公民。川普總統23日凌晨在「真實社群」(Truth Social)轉發了該播客節目的片段和文字稿，雖未發表他的個人意見和評論，但與他最近對移民政策和政治對手的攻擊一致。

川習會前先過招 白宮備忘錄控中「蒸餾行動」竊AI技術

白宮指控中國大規模竊取美國人工智慧(AI)實驗室的智財權，示警將對此展開執法行動，這時已離5月中旬舉行的川習會只有幾周的時間。這份備忘錄可能在下個月美中領導人舉行峰會前，加劇雙邊緊張關係。對此，中國美國商會表示，中美雙方峰會不太可能簽署重大的外交或經濟協議，「我們不期待任何重大交易或任何重大突破」。

新一輪「大交易」不只買大豆 美盼中國買「所有」農產

美國總統川普可望下月14日至15日訪問北京。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日在國會聽證會上明確表示，希望在川普訪中期間，雙方就除大豆以外的更廣泛農產品採購達成協議。葛里爾強調，華府目標是取得中方採購「所有農產品」的承諾，將列川習會重大議題，華府並希望這能成為川普訪中行程的重要成果。

盧特尼克稱半導體投資將達兆元 川普：不來美課高關稅

川普總統23日宣稱，美國很快就會取得近50%的晶片市場，指晶片公司要是不到美國生產製造，一年半或兩年以後將面臨非常高的關稅；商務部部長盧特尼克則預期會有1兆元的半導體投資進入美國。

聽審華人移民案 大法官辯邊境官員假釋權…裁決攸關綠卡入境權益

擁有合法居留權的中國公民劉慕才(Muk Choi Lau，音譯)因面臨刑事指控，返美以假釋方式入境而衍生官司「白朗奇訴劉案」(Blanche v. Lau)，最高法院22日進入言詞辯論，大法官裁決結果攸關所有綠卡持有人出境之後再入境時的權益，包括移民假釋入境是否應從寬或從嚴解讀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。