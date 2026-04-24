高雄接任代理美國海軍部長 背景經歷一次看

美國海軍部長費倫昨天遭革職，海軍二號文職官員高雄（Hung Cao）接任代理部長。越南裔的高雄在競選期間以黨派立場鮮明著稱，被認為與總統川普部分最具爭議的政策步調一致。

政治新聞機構Politico報導，根據4名知情人士說法，原任海軍副部長的高雄憑藉對造艦事務的快速掌握與去年海軍高層異動後的危機應對，在五角大廈內部建立起相當程度的信譽。

費倫（John Phelan）突然下台正值美國海軍處於多事之秋，同時應對全球多處封鎖、伊朗戰爭以及中國海軍日益擴張的威脅。儘管高雄擁有一身文化戰士的資歷與政治包袱，軍方內外的官員都表示他作風直率，且獲得白宮全力支持。

高雄晉升對於戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）來說也是重要時刻。儘管川普與費倫已有多年交情，赫格塞斯決定讓這位富有金融家下台一事似乎獲得川普支持。

一名高階政府官員說：「總統非常關心造艦的事，但進度一直未達到他的預期。他和赫格塞斯20日晚間討論過，會談結束時他們決定是時候讓費倫離開。」

川普今天在社群媒體上稱費倫是「老友」，一年多來帶領海軍「表現傑出」，並形容離職是費倫的決定。

至於高雄，這位曾在選戰中敗給維吉尼亞州聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）的共和黨人，無論社會觀點與文化立場，都比前投資銀行家兼川普金主的費倫更為貼近赫格塞斯。

高雄2024年與凱恩辯論時曾直言：「當你找變裝皇后來招募海軍，那不會是你想要的人。我們需要的是那種甚至敢對自己開膛剖肚、吞下後還能說再來一份的霸氣男女，這樣的年輕男女才能贏得戰爭。」

美聯社提到，高雄在辯論中還批評軍人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的規定，以及軍隊在「多元、公平及包容」（DEI）方面所做的努力。

高雄曾是難民，幼年時從越南移居美國。他在海軍服役超過20年，曾派駐伊拉克、阿富汗和索馬利亞等地。知情人士說，他原定昨天到白宮討論他代理海軍部長的計畫。

不具名業界人士說：「他熟悉政府環境，又是海軍軍官，同時獲得政府與海軍內的政治支持，理論上大有可為。」他還說高雄在造艦計畫細節方面「非常敏銳」，這在高階政治任命官員中不多見。

高雄在電子郵件聲明中表示，他「感恩」有機會代理海軍部長職位，還說「我當務之急是照顧我們的海軍官兵與陸戰隊、推動造艦計畫及確保國土安全」。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）說，高雄體現「堅韌不拔的精神和『美國優先』（America First）的遠見，這正是維持美國海上優勢所需」。