司法部鎖定384歸化公民擬撤美籍 指派案件給各地檢察官

司法部已鎖定384名外國出生的歸化公民，計畫向法院申請撤銷其美國公民身分，並將相關案件分配給全國數十個地區檢察官辦公室處理，大幅提升取消公民身分行動的規模與速度。

紐約時報引述一名知情官員說法報導，司法部高層上周在華盛頓召開內部會議，告知同僚全國39個地區辦事處的民事訴訟律師即將受命，對上述384人提起取消公民身分訴訟；另有兩名熟悉相關計畫的人士證實，司法部正全面加速推動取消公民身分行動，但目前仍不清楚當局將這384人列為目標的原因。

聯邦法律規定，政府得向法院申請撤銷以詐欺手段取得公民身分者的國籍，例如假結婚移民、刻意隱瞞足以使其喪失申請資格的紀錄等，部分罪犯也可依法遭褫奪其公民身分；政府必須透過民事或刑事訴訟向聯邦法官提交證據，整個程序既複雜又耗時。

一般而言，這類案件由司法部移民訴訟辦公室的專責人員處理，但此次當局將案件分派給地區檢察官，可能讓取消公民身分的案件數量大幅增加，而這類案件在過去數十年間相當罕見。

距離川普政府下令國土安全部(DHS)每月至少向司法部移送逾200起取消公民身分案件，僅相隔數月。

司法部發言人特拉格瑟(Matthew Tragesser)表示，官員正在「處理史上最多、來自國土安全部的取消國籍申請，司法部正全力打擊透過詐欺手段鑽歸化程序漏洞的犯罪外籍人士」。

維吉尼亞大學(University of Virginia)法學教授亞曼達‧佛羅斯特(Amanda Frost)專精取消入籍歷史研究，她指出，在川普首度當選總統之前，這類案件極少見。

1990年到2017年間，美國政府共提出305起取消入籍訴訟，平均每年僅約11件；2017年到2025年底，政府試圖剝奪公民身分的人數也只稍多於120人，相比之下此次行動規模大得多。

聯邦政府數據顯示，光是2024年，就有超過81萬8000名移民成功歸化為美國公民，顯示歸化人口數龐大，可能受影響的人數不容小覷。