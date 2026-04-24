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傳被「糖爹」包養後投訴 國安部29歲副助理部長遭停職

世界日報／ 綜合報導
國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅傳被包養，已遭停職，但她聲明沒做錯事。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)
國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅傳被包養，已遭停職，但她聲明沒做錯事。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

主管反恐事務的國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅(Julia Varvaro)遭控被人包養，曾向「糖爹」(sugar daddies)索取數萬元，行為不檢已對國家安全構成風險。每日郵報(Daily Mail)22日爆料報導曝光後，瓦瓦羅立即遭到停職，但發表聲明表示並沒做錯事，「沒想到跟男友度假會有問題」。

根據每日郵報報導，瓦瓦羅遭人向國土安全部督察長提出正式投訴，指控她經營感情交易關係，構成安全風險。

獨立報(The Independent)23日報導，國土安全部官員指出，由於調查關係，瓦瓦羅已經行政休假(administrative leave)，不再擔任副助理部長職務。

瓦瓦羅取得聖約翰大學(St. John's University)國土安全學位後不久，2025年5月出任國土安全部副助理部長。之前她曾多次參加「讓美國再次偉大」(MAGA)活動，並與川普總統合影。

國土安全部督察長收到的投訴案是由匿名「勞勃‧B」(Robert B)的企業高層提交，投訴案由是透過交友軟體Hinge認識瓦瓦羅之後，在三個月交往期間為她花費約4萬元。

媒體報導，「勞勃‧B」是政府承包商 SVDO Solutions 的57歲執行長畢安基(Robert Bianchi)。

「勞勃‧B」指出，瓦瓦羅在糖爹網站Seeking設立個人檔案，展現各種誘人風姿。他在投訴案由寫道：「我為度假、買卡地亞(Cartier)珠寶、名牌包以及各種購物旅行之後，我已經不想繼續維持這種身為糖爹的包養關係。」

他們在全國各地旅行，入住最頂級的酒店，甚至還曾前往義大利、瑞士與阿魯巴旅遊，錢都是「勞勃‧B」出的。他向「每日郵報」表示：「我們每到一個地方，她總是點菜單上最貴的東西，比如日本和牛的頂級部位。」並抱怨他第一次約會就花了1400元，但最後只換來一個吻。

「勞勃‧B」指出，瓦瓦羅曾說就讀大學並沒有背負學貸債務，「因為學費是乾爹們幫忙付的」。投訴函寫道：「我相信她目前陷入財務危機，她的行為帶來安全威脅。」

瓦瓦羅回應每日郵報訪問時說，當時是一對一交往關係，「我不知道和男朋友一起度假是有問題的」，並淡化投訴為「被拋棄的男友報復」。

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