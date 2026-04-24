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不靠民主黨票數 參院共和黨徹夜搞定ICE經費

世界日報／ 綜合報導
共和黨決定不理會民主黨，自己推動撥付國安部預算的複雜流程。圖為參院多數黨領袖熊恩。（美聯社）
共和黨決定不理會民主黨，自己推動撥付國安部預算的複雜流程。圖為參院多數黨領袖熊恩。（美聯社）

為讓移民執法機關經費盡快到位，參議院共和黨團徹夜連續投票到23日凌晨，通過多項決議啟動既複雜又費時的預算協調程序(budget reconciliation)，編列移民和海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)數十億經費，整個過程並未尋求民主黨投票支持，同時為重啟國土安全部邁開第一步。

參院共和黨團提案旨在為邊境巡邏隊與移民和海關執法局提供足以支撐到川普總統任期屆滿的足夠經費，一口氣為兩個機關撥款700億預算，以免日後撥款時又遭到民主黨掣肘。

雖然參院共和黨團對於如此作法具有共識，但肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)仍對預算藍圖投下反對票。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則說，共和黨動用數十億納稅人稅金，卻不是用在解決物價上漲問題。

舒默表示，美國人民大聲疾呼要求緩解生活成本變高的壓力，「但共和黨卻只為邊境巡邏隊與移民和海關執法局這兩個在這個國家沒人尊重的機構增加1400億經費」。

參院共和黨團黨鞭巴拉索(John Barrasso)回應說，問題並不在邊境巡邏隊與移民和海關執法局，而在民主黨。

徹夜展開程序表決的過程中，共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)推動的修正案，一度讓共和黨進程差點脫軌。

甘迺迪要求納入「維護美國選民資格」(Safeguarding American Voter Eligibility)修正案，不過最後被認為內容與預算決議無關，並未通過。

參議院於凌晨3時30分，以50對48的票數通過了最終決議案。多數黨領袖熊恩(John Thune)以及其他共和黨領袖表示，他們希望將該法案的範圍嚴格限制在移民及海關執法局與邊境巡邏隊，並在未來幾周獲得眾院支持，連同已在參議院通過的國土安全部其餘撥款一併送交川普總統簽署。

自2月中旬以來，整個國安部停擺，因為在聯邦探員射殺兩名抗議者之後，民主黨人要求進行移民執法政策改革，但一直無法與共和黨和白宮達成協議。

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