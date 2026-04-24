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「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

世界日報／ 綜合報導
川普總統23日凌晨轉發播客內容，譯文稱中國和印度是「鬼地方」，懷孕第9個月到美國生小孩，接著全家移民過來。（美聯社）
川普總統23日凌晨轉發播客內容，譯文稱中國和印度是「鬼地方」，懷孕第9個月到美國生小孩，接著全家移民過來。（美聯社）

美國作家、電台主持人麥克．薩維奇(Michael Savage)最新一期的播客節目中猛烈抨擊出生公民權，把印度、中國等國家形容為「鬼地方」(hellhole)，稱這些國家人民鑽漏洞來成為美國公民。川普總統23日凌晨在「真實社群」(Truth Social)轉發了該播客節目的片段和文字稿，雖未發表他的個人意見和評論，但與他最近對移民政策和政治對手的攻擊一致。

「印度時報」(The Times of India)等印度媒體報導，薩維奇在節目中表示，亞洲移民透過生育旅遊和濫用福利來為孩子取得出生公民權，中印兩國的人來美，「第九個月孩子出生瞬間就能成為公民，然後他們就把全家從中國、印度或其他地球上的鬼地方帶過來。這裡不再說英語。今天進來的移民階層對這個國家幾乎沒有忠誠度，以前可不是這樣的。」

薩維奇還形容印度和中國移民是「帶著筆記型電腦的黑幫分子」，指責他們破壞美國勞工的利益。「在我看來，他們對這個國家的破壞比所有黑手黨家族加起來還要大。他們把我們洗劫一空、把我們當成二等公民、讓底層世界得逞、踐踏我們的國旗，諸如此類的行為。」

薩維奇聲稱，他曾經堅定支持印度人，直到他意識到白人在加州科技公司找到工作的可能性幾乎為零，「員工必須來自印度或中國，因為幾乎所有內部機制都是由印度人和中國人運作的。」

他也說現代移民背景下憲法已經過時，覺得出生公民權存廢應交由全民公投，「憲法是在航空旅行出現之前制定的，更不用說電視、網路、廣播了。當人們懷孕九個月再搭飛機來美國時，這些論點有什麼意義呢？」他認為出生公民權是文化和政治危機，而不是法律問題。

在轉發的前一天，川普接受CNBC訪問時錯誤聲稱「沒有其他國家提供出生公民權」，事實上加拿大、墨西哥和南美洲大部分地區在內的約30多個國家都有出生公民權。4月初川普出席最高法院關於出生公民權的聽證會，警告說如果判決對他不利，美國將損失巨額資金及國家尊嚴。

最高法院預計最快在6月作出出生公民權的裁決。

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