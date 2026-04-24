美調查：加航客機撞消防車前 地面監控系統失靈

美國國家運輸安全委員會今天表示，在3月22日發生一架加航快捷航空客機與一輛消防車致命碰撞事故前，一個關鍵的跑道安全系統未能啟動，造成兩名飛行員罹難。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NationalTransportation Safety Board, NTSB）在初步報告中也指出，顯示不宜穿越跑道的紅色跑道進場燈號一直亮著，直到碰撞發生前約3秒才熄滅。NTSB表示，依照設計，這個系統會在飛機抵達每個交叉路口前約2到3秒熄燈。

這架加航快捷航空（Air Canada Express）CRJ-900區域噴射機是在碰撞發生前2秒鐘降落，當時撞擊時速為104英里。

NTSB正在主導調查加拿大航空公司（Air Canada）區域合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）營運的CRJ-900噴射客機致命撞擊案。這次撞擊造成76名乘客與機組人員中有39人送醫，其中6人傷勢嚴重。

事發時，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）的地面監控系統未發出車輛接近跑道的警示，與噴射客機發生碰撞的消防車也沒有配備可將位置傳送給空中交通管制人員的應答機。

NTSB表示，碰撞事故中的消防車砲塔操作員憶起當時情況時說，他聽到（塔台頻率上的）無線電傳來「停下、停下、停下」的聲音，但不知道是在對誰喊話，接著聽到「1號消防車停下、停下、停下」，才意識到是對他們的車輛發出，隨後發現他們已經駛入跑道。

NTSB提到，負責引導這架加拿大航空班機的當地管制員已有約18年經驗，同時擔任主管的地面管制員有約19年經驗，負責調度正在滑行的飛機。

美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration）鼓勵機場為消防車配備應答機，以便在繁忙的機場中更容易追蹤消防車動態。