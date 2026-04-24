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川普轉發保守派名嘴稱中國印度「爛地方」 禁出生公民權再添爭議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在白宮橢圓辦公室向媒體發表談話。歐新社
美國總統川普23日在白宮橢圓辦公室向媒體發表談話。歐新社

美國總統川普22日晚間在真實社群轉發一段右翼Podcast逐字稿，其中可見主持人將中國與印度稱為「爛地方」（hellhole），並指來自這兩國的近期移民未像「歐洲裔美國人」那樣融入美國社會，引發廣泛反彈，印度政府甚至罕見公開批評。

紐約時報報導，川普轉發的逐字稿出自知名保守派電台主持人薩維奇（Michael Savage）主持的節目「The Savage Nation」最新一集，同時也轉貼了該節目的原始影片片段。

在節目片段中，薩維奇未提出證據便聲稱，近期移民對美國「幾乎沒忠誠」，並指美國正被「中國人湧入淹沒」，稱他們「跑到美國來生個孩子，接著把整個家庭帶進來」，還指印度與中國人建立「內部機制」，讓只有本國人士能在加州科技業取得工作。

薩維奇說：「在美國出生的孩子立刻就成為公民，然後他們就把整個家庭從中國、印度或地球上其他爛地方帶過來。」並補充稱：「他們不像今天的歐洲裔美國人及其祖先那樣。」

儘管川普僅轉發相關內容、未另外表示意見，但在亞洲與美國各地，許多人認為這則貼文令人反感，並要求作出回應。印度政府罕見在「X」發文公開批評白宮，指相關言論「顯然資訊不足、不恰當且品味低劣」，但未直接點名川普。

亞裔美國人倡議團體與部分民主黨議員則批評，川普在政府試圖限制合法移民之際放大排外言論，使印度裔與華裔美國人對自身在美國社會中的地位感到憂慮。如紐約州聯邦眾議員、國會亞太裔黨團（CAPAC）主席孟昭文（Grace Meng）表示，她對該貼文感到「厭惡」，並指出：「在南亞社群仇恨事件激增、四分之一美國人將華裔視為威脅之際，放大這類偏見言論無異於在已經危險的情勢上火上加油，必須受到明確譴責。」

川普與中國國家主席習近平預計將於5月中旬在北京舉行峰會。中國駐美大使館未立即回應置評請求。

薩維奇的Podcast錄製於美國最高法院審理川普禁止「出生公民權」的行政命令後。「出生公民權」是指幾乎所有在美國出生的兒童都自動取得公民身分的制度，長期被視為美國身分與法律的重要基礎。印度裔的白宮發言人德賽（Kush Desai）23日為川普轉發逐字稿辯護，表示他是在「點出不受限制的出生公民權這項騙局」。

白宮 美國 中國人

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