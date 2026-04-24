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美藥物管制政策重大變革 司法部：推動大麻降級

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國司法部今天表示，將立即放寬部分大麻產品限制，並迅速推動將大麻重新分類為危險性較低的藥物。這是美國數十年來藥物管制政策最重大變革之一。

路透社報導，此舉並非是大麻在美國合法化，但很可能重塑這個價值470億美元的產業。美國除愛達荷州和堪薩斯州兩州外，其他各州都以某種形式將大麻醫療用途合法化，近一半的州也已將娛樂用大麻合法化，但這個產業在聯邦層級仍持續面臨障礙。

各州監管的醫療用大麻產品原與海洛因等高成癮性藥物同屬第1級管制藥物，如今將調降至第3級，與部分止痛藥、K他命（ketamine）和睪固酮（testosterone）同級。經美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的大麻產品也將改列入這個限制較少、濫用風險低至中等的類別。

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示，聯邦政府也會加速推進更廣泛的措施，將所有用途的大麻重新歸類為危險性較低的級別。

這些措施有望降低研究門檻、減輕稅負，並有助於企業取得資金。

布蘭希在聲明中表示，這項重新分類行動有助於促進針對大麻安全性及療效的研究，最終為病患帶來更好的照護，以及有助醫師獲得更可靠的資訊。

美國前總統拜登政府曾在2024年啟動類似行動，但在川普重返白宮執政時仍未完成，美國緝毒局（DEA）取消相關計畫。

川普去年12月下令司法部放寬規範時，數十名共和黨籍國會議員群起反對，但今天反應相對平靜。不過共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）表示，這些措施將讓美國人更容易取得他認為仍具危險性的藥物。

柯頓表示：「如今的大麻效力遠高於1、20年前，導致精神病、反社會行為和致命車禍事件增加。改變大麻藥物分類是往錯誤方向邁出一步。」

大麻公司Tilray Brands執行長西蒙（Irwin Simon）則說：「今天對美國而言是關鍵時刻。隨著川普總統推動大麻重新分類，聯邦政策終於與科學、醫學以及最重要的患者需求一致。」

司法部表示將於6月29日展開程序，就重新分類大麻一事蒐集相關證據與專家意見。

大麻 美國 FDA

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