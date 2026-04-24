拖延審查讓ICE抓人？智庫：USCIS綠卡批准減半

川普政府不僅大幅壓縮來自海外的合法移民人數，更降低已入境人士取得合法永久居留權(綠卡)的機會。華盛頓移民政策智庫「卡托研究所」(Cato Institute)分析，美國公民暨移民服務局(USCIS)刻意拖延綠卡申請審查，讓移民與海關執法局(ICE)得以逮捕原本可能取得合法身分的移民，包括難民、假釋入境者，以及美國公民的配偶。

卡托研究所資料顯示，USCIS的合法永久居留權批准數量同比去年減少近50%；除了職業移民類別之外，各類申請均受影響，其中削減幅度最大的是人道主義類別，如庇護申請者、難民、古巴籍移民，以及犯罪被害人。

親屬移民批准數量在川普第二任就職典禮後曾短暫激增，但USCIS局長艾德洛(Joseph Edlow)就任後，激增趨勢戛然而止；去年7月至今年1月銳減54%，今年1月則比去年1月少22%。

卡托研究所分析，批准數量下滑的原因很多，包括USCIS全年計畫裁員約10%，去年9月將資源轉向新成立的執法部門，去年11月起納入移民母國審核標準，去年12月起暫停19個國家的綠卡申請，並於今年1月擴大至40個國家。

分析師指出，暫停綠卡審查並非偶然。

艾德洛去年9月曾說：「我們已與ICE建立良好的關係，我們的任何一個辦事處都有人(申請對象)需要被逮捕。」

根據現行法律，合法入境者即便臨時身分已過期，仍可申請調整為永久居留身分，但法律並未禁止ICE在此期間拘留持臨時身分者，這個法律灰色地帶，讓大批申請待審的移民陷入被捕風險。

多起案例顯示，ICE逮捕對象包含合法入境、正在申請綠卡的移民。

來自烏克蘭的維多莉亞‧布拉維納(Viktoriia Bulavina)以假釋身分合法入境，臨時保護身分到期後，去年12月在USCIS辦公室遭拘留，而她的美國公民丈夫目睹這一切；布拉維納早已提交延期申請，USCIS始終未處理。

另一名畢業於美國大學、嫁給美國公民的瑞典學生，以及一名現役海軍水兵的妻子也面臨類似遭遇；被捕者會被轉送至私立拘留中心，納稅人每天為每名被拘留者支付約200元。

申請拖延的影響之一是，當事人原有的臨時合法身分可能在等待期間到期、失效，進而讓原本受保護的移民陷入無身分的法律真空期，更容易成為ICE執法抓捕的對象。