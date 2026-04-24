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涉用機密下注獲利逾千萬元 美軍特種部隊遭刑事起訴

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國司法部今天指出，一名參與抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛的美國陸軍士兵，因涉在預測市場平台押注馬杜洛被推翻獲利40萬美元（約新台幣1262萬元），而遭到刑事起訴。

路透社報導，在1月3日馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕前數週，美國陸軍特種部隊二等士官長范戴克（Gannon Ken Van Dyke）利用機密敏感資訊，在預測市場平台Polymarket下注，押注美軍將進入委內瑞拉及馬杜洛將失去政權。

紐約曼哈頓聯邦法院的大陪審團起訴38歲的范戴克，罪名包括非法使用政府機密資訊牟利、竊取非公開政府資訊、商品詐欺、電信詐欺，以及非法金錢交易。

美國司法部代理部長布蘭希（Todd Blanche）說：「軍中人員因執行任務而被賦予機密資訊，是為了確保任務安全且有效完成，絕不允許將這些高度敏感資訊用於個人財務利益。」

美國司法部表示，他預計今天在北卡羅來納州出庭應訊。

美國總統川普被問及這起案件時表示並不清楚，但稱這讓他想到因賭博醜聞遭美國職棒大聯盟MLB禁賽的羅斯（Pete Rose）。

他說：「這就像羅斯押注自己的球隊一樣。如果他押注對手就不行，但他是押注自己球隊。我會再了解看看。」

Polymarket在社群平台X發文表示，已將此事通報司法部，並強調「Polymarket絕不容許內線交易，今天的逮捕證明制度正在運作。」

美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對范戴克提出民事指控。

根據起訴書，范戴克自2008年起服役於美國陸軍，最近駐紮於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）。

檢方指出，范戴克曾參與抓捕馬杜洛行動的「規劃與執行」，但未透露更多細節。

起訴書提到，1月3日凌晨，也就是美軍將馬杜洛押送至兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）後數小時，范戴克曾上傳一張照片至他的谷歌（Google）帳戶。

美國 美軍 馬杜洛

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