川普金卡僅1人到手！100萬美元換居留權 數百申請卡關審查中

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周四（24日）表示，川普政府的「金卡」（Gold Card）簽證計畫推出至今僅批准了一名外國人士的申請。該簽證允許透過支付100萬美元取得美國居留權。

盧特尼克未說明已獲批准者的身份。他在美國眾議院聽證會作證時透露，目前另有「數百名」外國申請人的簽證申請正在審查中。他強調申請人須通過「非常嚴格的審查」，並支付15,000美元的處理費。

川普政府於去年12月開始受理金卡簽證申請。川普曾大力推廣此類簽證計畫，稱其為吸引人才赴美的重要途徑。

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