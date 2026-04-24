聽新聞
0:00 / 0:00
川普金卡僅1人到手！100萬美元換居留權 數百申請卡關審查中
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周四（24日）表示，川普政府的「金卡」（Gold Card）簽證計畫推出至今僅批准了一名外國人士的申請。該簽證允許透過支付100萬美元取得美國居留權。
盧特尼克未說明已獲批准者的身份。他在美國眾議院聽證會作證時透露，目前另有「數百名」外國申請人的簽證申請正在審查中。他強調申請人須通過「非常嚴格的審查」，並支付15,000美元的處理費。
川普政府於去年12月開始受理金卡簽證申請。川普曾大力推廣此類簽證計畫，稱其為吸引人才赴美的重要途徑。
針對相關報導，美國國土安全部尚未回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。