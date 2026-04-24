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整個世界變賭場！美特種部隊士兵賭馬杜洛下台遭起訴 川普回應了
美國一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動的特種部隊士兵，因涉嫌在知名預測市場平台Polymarket對該行動下注，並從中獲利40萬美元（約新台幣1300萬元）遭到逮捕並起訴。對此，美國總統川普也表達看法
CNN報導，川普23日受訪時表示，他對地緣政治事件被拿來下注的趨勢感到擔憂。被問及此案時，他表示不熟悉細節，但將此情況比喻為棒球名將羅斯（Pete Rose）曾因賭博遭禁賽的事件。他說：「這就像羅斯賭自己球隊一樣。」
被追問是否擔心與伊朗戰爭相關的賭注時，川普表示這是全球性問題。他說：「不幸的是，我認為整個世界某種程度上已變成一個賭場。」並指出這類投注「在全球各地都在發生」。
他最後表示：「我對此並不滿意。」
根據23日解封的起訴書，美國陸軍二等士官長范戴克（Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke）參與規劃與執行逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），被控在已掌握機密資訊的情況下，於Polymarket開設帳戶，並押注約3.2萬美元，賭馬杜洛會在1月前「下台」。儘管他採匿名操作，但高額獲利仍迅速引起執法機關注意，目前面臨5項刑事指控及相關民事訴訟。
Polymarket在X發文表示：「當我們發現有用戶利用政府機密資訊進行交易時，已通報美國司法部並配合調查。內線交易在Polymarket沒有立足之地，此次逮捕證明系統運作有效。」
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