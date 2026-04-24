快訊

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

丟丟妹傳出情變？男友在西藏出現高原反應急就醫

「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

聽新聞
0:00 / 0:00

整個世界變賭場！美特種部隊士兵賭馬杜洛下台遭起訴 川普回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在白宮橢圓辦公室就醫療保健負擔議題發表談話。美聯社
美國總統川普23日在白宮橢圓辦公室就醫療保健負擔議題發表談話。美聯社

美國一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動的特種部隊士兵，因涉嫌在知名預測市場平台Polymarket對該行動下注，並從中獲利40萬美元（約新台幣1300萬元）遭到逮捕並起訴。對此，美國總統川普也表達看法

CNN報導，川普23日受訪時表示，他對地緣政治事件被拿來下注的趨勢感到擔憂。被問及此案時，他表示不熟悉細節，但將此情況比喻為棒球名將羅斯（Pete Rose）曾因賭博遭禁賽的事件。他說：「這就像羅斯賭自己球隊一樣。」

被追問是否擔心與伊朗戰爭相關的賭注時，川普表示這是全球性問題。他說：「不幸的是，我認為整個世界某種程度上已變成一個賭場。」並指出這類投注「在全球各地都在發生」。

他最後表示：「我對此並不滿意。」

根據23日解封的起訴書，美國陸軍二等士官長范戴克（Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke）參與規劃與執行逮捕馬杜洛的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），被控在已掌握機密資訊的情況下，於Polymarket開設帳戶，並押注約3.2萬美元，賭馬杜洛會在1月前「下台」。儘管他採匿名操作，但高額獲利仍迅速引起執法機關注意，目前面臨5項刑事指控及相關民事訴訟。

Polymarket在X發文表示：「當我們發現有用戶利用政府機密資訊進行交易時，已通報美國司法部並配合調查。內線交易在Polymarket沒有立足之地，此次逮捕證明系統運作有效。」

美國 羅斯 馬杜洛

延伸閱讀

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」…網酸：記住誰是軟柿子

60天倒數壓力來了！川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

川普：不急於結束與伊朗戰爭 不會動用核武

Fed主席提名人華許赴參院聽證 談降息壓力和獨立性多所閃躲

相關新聞

川普金卡僅1人到手！100萬美元換居留權 數百申請卡關審查中

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周四（24日）表示，川普政府的「金卡」（Gold Card）簽證計畫推出至今僅批准了一名外國人士的申請。該簽證允許透過支付100萬美元取得美國居留權。

整個世界變賭場！美特種部隊士兵賭馬杜洛下台遭起訴 川普回應了

美國一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動的特種部隊士兵，因涉嫌在知名預測市場平台Polymarket對該行動下注，並從中獲利40萬美元（約新台幣1300萬元）遭到逮捕並起訴。對此，美國總統川普也表達看法

路透最新民調曝光！川普雷厲掃蕩移民恐衝擊共和黨期中選情

路透社/益普索最新民調結果顯示，美國總統川普雷厲風行推動的驅逐移民行動可能使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓...

紐約市府提告1非法Airbnb房東 恐罰500萬元

紐約市政府起訴布碌崙(布魯克林)一名房東，指控其詐欺登記、非法經營多處Airbnb短租房源，可能面臨高達500萬元罰款。

低成本管道額滿…美國年輕人搶當藍領反因昂貴學費背債

華爾街日報報導，電工及管線工人等藍領工作變得搶手之際，愈來愈多美國年輕人進入職教領域，卻遇到一個原本不曾預料的學費昂貴狀況。

維州選區重畫落敗…共和黨盼佛州扳回 德桑提斯開始承壓

對民主黨有利的選區重畫公投21日在維吉尼亞州以些微之差通過之後，共和黨內部開始相互指責做得不夠，也對黨部沒有投入大量經費感到挫折，因此把目光放在下一個決戰地點佛羅里達州，希望扳回一城。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。