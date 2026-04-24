英王查爾斯三世將訪美 川普：絕對能修復兩國關係

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

美國總統川普今天向英國廣播公司（BBC）表示，英國國王查爾斯三世（Charles III）即將對美國進行的國事訪問，「絕對」有助於重建兩國之間緊張的關係。

法新社報導，查爾斯三世27日將前往美國進行為期4天的訪問。在跨大西洋緊張關係升溫之際，與伊朗戰爭相關的分歧，以及已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關醜聞，都可能對這場具里程碑意義的訪問造成干擾。

被BBC問及查爾斯三世的訪問是否有助於修復美英關係時，美國總統川普向BBC表示：「當然可以。他非常棒，是個了不起的人。答案絕對是肯定的。」

查爾斯三世將應英國政府與川普總統的邀請，以君主身分首次對美國進行國事訪問。他將與英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）同行，隨後則會單獨前往百慕達訪問。

川普曾嚴厲批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）未參與於2月28日爆發的美以對伊朗戰爭。

川普在接受BBC電話訪問時，談到包括英國在內的美國盟友對軍事行動的反應時表示：「他們本來應該參與其中。不過很顯然，我並不需要他們。」

施凱爾目前正深陷政治醜聞，起因是他任命工黨大老曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，而曼德森與艾普斯坦私交甚篤。

川普告訴BBC，施凱爾若想從目前的困境中「恢復」，唯一的辦法就是「開放北海」以增加石油與天然氣的開採，並且「讓移民政策變得強硬」。

這位美國領導人隨後補充說：「但如果他不這麼做，我不認為他還有機會。」

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