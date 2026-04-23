路透最新民調曝光！川普雷厲掃蕩移民恐衝擊共和黨期中選情

路透社/益普索最新民調結果顯示，美國總統川普雷厲風行推動的驅逐移民行動可能使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。

路透社報導，為期6天、於20日完成的這項民意調查結果顯示，約52%美國民眾表示，他們較不傾向支持主張川普驅逐移民作法的候選人，顯著地高於表示較有可能支持抱持這種立場候選人的42%。

在不認為自己立場上屬於兩大黨的獨立選民當中，川普盟友的劣勢更為明顯。57%的獨立選民表示，他們偏好反對川普驅逐移民政策的候選人，僅有32%傾向支持川普立場的候選人。

美國和以色列對伊朗的戰爭導致油價飆漲，共和黨已然備受壓力，11月期中選舉要力保國會兩院多數席次恐面臨一場硬仗。共和黨國會議員幾乎一致支持川普在移民議題上的強硬作風，反映出自從2024年以嚴打非法移民政見贏得大選以來，川普主導共和黨的影響力持續與日俱增。

川普的移民政策原本在美國社會獲得相當程度支持，他2025年1月上任後數週的路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，有50%受訪者肯定他在移民議題上的表現。但是經過一年多雷厲風行的執法行動，包括動員蒙面聯邦探員全國掃蕩，以及兩名美國公民在行動中喪生後，最新民調顯示川普移民政策作為所受認同度已經降至40%。

這項線上民調針對全美4557位成年受訪者進行，誤差範圍為正負2個百分點。