川普政府將調降大麻分級 非合法化但鬆綁研究限制

美國Axios新聞網引述知情官員說法，川普政府最快今天調降大麻管制分級，未來將與K他命、類固醇並列，有助推動醫用大麻相關研究。消息一出，美國大麻相關股票應聲大漲。

調降大麻管制等級將成為數十年來，美國聯邦毒品政策最重大的變革之一，同時也能有效減少美國聯邦緝毒局（DEA）在醫用大麻相關研究面臨的障礙。此外，調降等級並不代表大麻即刻合法化，也不影響因持有大麻而入獄者的刑期。

美國總統川普去年12月簽署一項行政命令，指示聯邦司法部長接手處理前總統拜登政府卸任前，推動鬆綁大麻管制規定的政策。川普當時表示，這項變革「是應那些承受極度疼痛、罹患不治之症、侵襲性癌症、癲癇及神經系統問題等美國病患的要求」所採取的行動。

目前美國將大麻列為第1級管制藥物，與海洛因、搖頭丸同級，未來調降至第3級後，將與K他命、類固醇並列，屬危險性較低的藥物。

美國聯邦緝毒局指出，藥物分級是視「醫療用途、濫用可能性及安全性或成癮性」而定。

路透社報導，大麻管制分級即將調降的消息一出，大麻製造商Canopy Growth在美掛牌股價飆漲23%，Tilray股價則上漲15%。

大麻是全球及美國使用最廣泛的非法藥物，據路透社去年12月報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，美國每年約有5分之1居民使用大麻。

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