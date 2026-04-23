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紐約市府提告1非法Airbnb房東 恐罰500萬元

世界日報／ 記者馬璿／紐約報導
紐約市政府起訴布碌崙(布魯克林)一名房東，並指控其詐欺登記、非法經營多處Airbnb短租房源元。圖為其在16大道的出租物業。(擷取自谷歌地圖)
紐約市政府起訴布碌崙(布魯克林)一名房東，並指控其詐欺登記、非法經營多處Airbnb短租房源元。圖為其在16大道的出租物業。(擷取自谷歌地圖)

紐約市政府起訴布碌崙(布魯克林)一名房東，指控其詐欺登記、非法經營多處Airbnb短租房源，可能面臨高達500萬元罰款。

非法經營多處短租近1400筆訂單 共130萬元

市長特別執法辦公室(OSE)指控，房東畢內斯(Chananya Bineth)夥同妻子及五名業務夥伴自2023年4月起以虛報全職住戶身分為由，詐取短租執照，在南布碌崙近華社的16大道及布希維克兩處物業共安排近1400筆短期住宿，累計收入約130萬元。OSE就此提出100萬元懲罰性賠償，並追加每日1000元罰款，涉及年限橫跨數年，若全數執行，總金額最高可達500萬元。

被控用假名假照冒充房東 執法人員被拒門外

訴狀指出，被告取得合法短租登記後，擅自竄改Airbnb及自營訂房網站上的房源資訊，以無房東在場或超出兩人入住上限等違法方式出租整個單位。被告還在平台上使用假名與他人照片冒充房東。畢內斯本人以一對非洲裔夫婦照片作為頭像，而其真實駕照顯示，他是一名兩鬢留有正統猶太教傳統鬢角捲髮的蓄鬍男子。其Airbnb個人簡介更以輕鬆口吻自稱「這個美麗空間背後的靈魂人物」。

OSE執法人員多次前往涉案地址取證，雖屢遭拒於門外，最終仍查明兩棟建築已被非法分割為共六個單位，且均未符合法定消防安全規定。涉案地點分別位於布碌崙16大道8658號及布希維克威爾遜大道114號。此外，根據市府提交為證據的Airbnb數據，上述房源訂單已排至今年10月。

市府申請禁制令 6單位非法租賃將強制關閉

OSE此前已對涉案物業開出35張違規傳票，累計罰款至少4萬7500元，但該物業違規行為仍持續多年，未見改善。市府除求償重罰外，已申請法院頒發禁制令，強制關閉六個單位的全部租賃業務。市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此表示，此案旨在捍衛本市住房資源的可及性、安全性與可負擔性。OSE執行主任克洛斯納(Christian Klossner)則強調，必須嚴懲以欺詐手段將住宅單位挪作非法短租用途的個人與企業。畢內斯及其合夥人目前均未對此指控作出回應。

圖為短租房源Airbnb標誌。(路透)
圖為短租房源Airbnb標誌。(路透)

Airbnb 紐約 詐欺

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