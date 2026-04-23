維州選區重畫落敗…共和黨盼佛州扳回 德桑提斯開始承壓

對民主黨有利的選區重畫公投21日在維吉尼亞州以些微之差通過之後，共和黨內部開始相互指責做得不夠，也對黨部沒有投入大量經費感到挫折，因此把目光放在下一個決戰地點佛羅里達州，希望扳回一城。

維州國會選區重畫結果，可望讓民主黨在眾議院增加四席。

Politico新聞網站報導，多名共和黨人士說，黨部應該早一步投入更多資金，擋下有利於民主黨的選區重畫提案。

如今共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)開始受到壓力，黨內最快於下周就要推動共和黨版的選區重畫案，以便與民主黨相互抗衡。

一名共和黨選舉操盤手匿名受訪時說：「今晚你很難找到不認為黨部應在維州做得更多的共和黨人，由於公投差距非常小，更加讓人心痛。」

報導分析，愈來愈多跡象顯示，川普總統及共和黨在「以牙還牙」艱辛鬥爭耗費寶貴時間及政治成本，可是目前看來鬥爭結果卻接近平手；即使共和黨能從佛州國會選區重畫新地圖增加某些席次，整體斬獲頂多只能算是微乎其微。

共和黨在德州、北卡羅來納州、俄亥俄州、密蘇里州透過國會選區重畫取得眾議院席次增加，但經過維州公投結果，以及加州選區重畫進展、猶他州法院裁定，民主黨後來增加席次已經抵消共和黨的優勢。

如此局勢劇烈翻轉，距離川普敦促德州共和黨人推動選區重畫以顛覆期中選舉選情，已經過去將近九個月。

維州公投結束後，「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營要角、極右派保守派電台主持人艾力克森(Erick Erickson)在X平台貼文寫道，共和黨推出選區重畫之舉並從德州開始，但如今民主黨反而在這場重畫戰爭裡取得先機。

共和黨眾議院全國委員會(National Republican Congressional Committee)主席哈德遜(Richard Hudson)說，希望維州最高法院能宣告民主黨措施無效。