民調：對美國會不滿意度攀至86%追平歷史最高 僅10%肯定

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，美國民眾對國會的不滿意度已攀升至86%，追平歷史最高紀錄。在醜聞不斷及聯邦政府面臨停擺危機等多重壓力下，僅10%受訪者肯定國會表現。這份數據反映出選民對立法機構的極度失望，其中又以共和黨支持者的滿意度跌幅最為顯著，顯示國會山莊正陷入嚴重的信任危機。

新聞網站POLITICO報導，美國立法機構的聲望正處於半世紀以來的最低谷。蓋洛普22日公布的調查顯示，目前僅有10%的美國人對國會表現表示滿意，僅略高於2013年創下的9%歷史低谷。相對地，有高達86%的受訪者對國會表現不滿，與蓋洛普過去50多年調查以來的最高紀錄持平，上一次出現同樣不滿比率是在2015年。

民調分析學者指出，民眾對國會的高度不滿主要源於聯邦政府反覆陷入停擺危機，包括目前國土安全部部分業務停擺，這種立法停滯與行政僵局令選民感到不安。

回顧歷史數據，國會支持度在去年10月政府關門期間大幅下滑，至今仍未見起色。另外，國會近期也深陷多重風暴，包括針對伊朗戰爭的憂慮、多名議員捲入性侵指控，以及多宗備受矚目的道德操守調查，這些負面事件均重創國會在大眾心目中的形象。

值得關注的是滿意度變化的時間點。在川普總統於2025年1月就職後，國會滿意度最早維持在17%左右，並曾在去年3月短暫回升至31%。不過，隨著政策推動受阻與內部爭鬥加劇，這股支持力量迅速消散。

另外，民調還顯示，近期支持度下跌主要來自共和黨傾向選民。原本在川普上任初期，共和黨支持者對國會的滿意度高達63%，如今對由共和黨主導的國會，僅給出約20%的支持。

這項民調是在2026年4月1日至4月15日期間，透過電話抽樣訪問全美1001名成年人。抽樣誤差為正負4個百分點。