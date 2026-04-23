低成本管道額滿…美國年輕人搶當藍領反因昂貴學費背債

華爾街日報報導，電工及管線工人等藍領工作變得搶手之際，愈來愈多美國年輕人進入職教領域，卻遇到一個原本不曾預料的學費昂貴狀況。

報導指出，鼓勵年輕人加入藍領工作的社群媒體短片，標註著「不必背債」(#nodebtneeded)等關鍵詞，但由於社區大學與工會學徒計畫等免費、低成本管道很快額滿，許多學生轉向花費較高的其他選擇，這些私人機構培訓學費動輒數萬元。

根據教育部公布的大學負擔能力清單，新澤西州一項為期九個月的美容課程費用1萬7000元，佛羅里達州一為期14 個月的飛機維修課程費用則要4萬元。

社區大學與各地工會推出便宜甚至免費的職技計畫，但報名狀況經常人滿為患。今年稍早，費城蒸汽管線裝配工人工會推出85個名額的學徒計畫，收到報名表有609份。

電動工具品牌得偉(DeWalt)最近調查發現，52%學生在高中職業課程被列入候補名單。

26歲的威廉斯(Shaiyhere Williams)原想投身法律工作，卻因無力支付學費而從大學輟學，當時認為技職工作可能是一條更理想的出路，至少能減輕債務。

2024年，他進入職業技術學校，參加為期兩年、要價2萬5000元的供暖、通風與空調(HVAC)培訓課程。雖然有助學金還有祖母贊助，但他在一年之後仍因負擔不起而輟學。

威廉斯說，當時已經花掉1萬3000元學費，「其實我可以拿那筆錢去買車，開始做小生意」。

根據最新聯邦數據，2022年至2024年間，兩年以下營利型職業課程學費中位數增加5%。

麻省理工學院史隆管理學院(MIT Sloan School of Management)經濟學者奧斯特曼(Paul Osterman)2022年對6000多名美國成年人進行調查，結果發現技職學校往往吸引出身低收入背景的學生。

根據統計，就讀營利型職業學校的學生家庭平均年收入約6萬2000元，其他受訪者平均收入為8萬1000元。

全國規模最大營利型職業學校之一的環球技術學院(Universal Technical Institute Inc)未來三年將增設六個新校區，旗下學校工藝課程學費每年約3萬7000元，較專門的汽車技術課程花費則要每年6萬6000元。