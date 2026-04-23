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西維吉尼亞州爆化學品外洩事故 2死約30人送醫

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國西維吉尼亞州一家銀回收公司今天發生化學品外洩事故，造成2人死亡，約30人送醫，其中1人情況嚴重。

美聯社報導，卡納哈郡（Kanawha County）政府緊急應變管理辦公室主任席格曼（C.W. Sigman）表示，這起外洩事件發生在因斯特透特（Institute）的CatalystRefiners工廠，當時員工正準備關閉廠內至少部分設施。

席格曼在記者會上表示，廠內發生了硝酸和另一種物質的化學反應，「化學品激烈反應，並瞬間發生了過度反應」。他說：「啟動或結束化學反應的時候，通常是最危險的時刻。」

卡納哈郡政委員會主席薩蘭戈（Ben Salango） 表示，據信在清潔過程中發生的化學反應，產生了有毒的硫化氫氣體。

官員說，傷者中包括7名前往現場處理外洩事故的救護人員。

當地醫院發言人表示，多數患者出現呼吸道症狀，包括咳嗽、呼吸急促、喉嚨痛與眼睛發癢。

事故發生後，當局曾對周邊地區發布就地避難令，並於5個多小時後解除。官員表示，所有死亡案例均發生在工廠內。

當局表示，當地空氣品質和水源據信均未受到影響。

美國

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