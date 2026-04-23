繞過上司直通川普踩紅線！美海軍部長被逼辭 五角大廈權鬥內幕曝光

美國海軍正對伊朗港口實施大規模海上封鎖之際，軍政高層卻爆發人事震盪。國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）透過社群媒體證實，海軍部長費蘭（John Phelan）已離職且「立即生效」，由海軍副部長曹洪（Hung Cao）暫代職務。

華爾街日報與CNN報導，2名知情人士表示，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）已要求費蘭辭職，否則將被解職。一名白宮高層官員指出，總統川普已知情此事。海軍方面將相關詢問轉交國防部長辦公室，但未立即回應；白宮則引述帕內爾的聲明回應媒體。

3名知情人士向華爾街日報表示，費蘭在赫塞斯與國防部副部長范博格（Steve Feinberg）任內處境艱難，其中包括他與川普關係密切所引發的緊張。費蘭經常在佛州海湖莊園與川普會面，該地距離他住家僅數條街；他去年還曾告訴國會議員，會在深夜透過簡訊與總統討論造艦議題。

多名消息人士向CNN爆料，費蘭與赫塞斯之間的緊張關係已持續數月。赫塞斯不滿費蘭推動造艦改革進度緩慢，且認為他直接與川普溝通是在繞過自己；副部長范博格也試圖接手原屬費蘭職權的造艦與海軍採購等核心業務。

另有消息人士向華爾街日報透露，五角大廈高層2025年秋天對費蘭作法極為不滿，因為他繞過赫塞斯，直接向川普提出打造現代化戰艦構想；此後赫塞斯與范博格開始削弱費蘭權力，設立潛艦採購「沙皇」（czar）職位，將這個原屬海軍的權責改為直接向范博格負責。

費蘭未回應置評請求，而他的離任也只是赫塞斯與部分五角大廈高層摩擦升高的最新一例。赫塞斯已解職近20名高階軍官，最近一次是解除陸軍參謀長喬治（Randy George）上將職務；此外，自2025年初以來，他也與陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）持續不合。

這項解職正值海軍年度最大會議期間，費蘭前幾天才向國防產業與媒體說明海軍優先事項；而就在前一天，五角大廈也向國會提出預算請求，其中包括658億美元的造艦經費。