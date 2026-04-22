美光敦促美國會立法 限制中國大陸對手取得晶片設備

根據知情人士的說法，美國最大記憶體晶片製造商美光科技（MicronTechnology）正推動美國國會通過法案，對中國競爭對手用於製造晶片的設備祭出新的出口管制措施。

路透社報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會今天將對「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）進行表決。該法案旨在彌補現行晶片製造設備出口限制的漏洞，同時促使向中國晶片廠銷售設備的外國公司，配合美國對科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）等美企的出口管制。

這項法案針對的對象為中國長鑫存儲、長江存儲及中芯國際旗下工廠，以及遍及中國全境的關鍵技術。

知情人士透露，美光已向國會議員指出，華府必須採取更多措施，抑制中國在記憶體市場的發展。他們強調，美國必須加強力道，防止中國在記憶體晶片製造領域取得主導地位，此事已攸關國家安全。

韓國三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士公司（SK Hynix）目前主導記憶體市場，美光則排名第3，也是唯一的主要美國供應商。

儘管美國商務部已限制對長江存儲、長鑫存儲的出口，這兩間公司仍在快速成長。

現行草擬法案將禁止更多設備輸往中國，包括針對中國全境的深紫外光（DUV）浸潤式微影機台銷售限制，該市場目前由荷蘭艾司摩爾（ASML）主導。法案並規範，若外交途徑無效，應如何執行限制措施。

此外，法案將規定艾司摩爾與其他外國企業必須先取得許可證，才能在受限工廠提供設備維修服務。

消息人士指出，美光代表全程參與法案起草過程，並與國會議員接觸協商；約1個月前，美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）和眾院外委會成員舉行了閉門圓桌會議。

根據知情人士，梅羅特拉上月也與聯邦參議院銀行委員會的共和黨議員召開了類似的圓桌會議。

美光總部坐落愛達荷州波伊西（Boise），目前正在紐約興建一座巨型工廠。一名消息人士表示，其他業者也正就法案進行遊說，包括東京威力科創（TokyoElectron）、科林研發、應用材料及科磊（KLA），這些企業均因出口管制而蒙受銷售損失。

若「硬體技術多邊協調管制法案」及其他相關法案今天在眾院外委會獲得通過，這只是邁向最終立法的一步。參院也已提出配套法案，未來可能作為修正案納入「國防授權法」（National Defense AuthorizationAct, NDAA）。