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分析：從反戰派變談判代表 伊戰恐成范斯問鼎2028包袱

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
副總統范斯即將再率團赴巴基斯坦，與伊朗代表進行第二次停火會談。圖為范斯14日在喬治亞州出席活動。(路透)
副總統范斯即將再率團赴巴基斯坦，與伊朗代表進行第二次停火會談。圖為范斯14日在喬治亞州出席活動。(路透)

美國廣播公司新聞分析，伊朗戰爭讓副總統范斯陷入政治窘境，他起初反對這場軍事行動，如今卻被迫代表政府主導談判，恐成為他問鼎2028年總統大位的沉重包袱。

范斯向來反對美國對外軍事干預，他2024年10月公開表示，對伊朗開戰不符合美國利益且代價「極高」；此外，「華爾街日報」2023年1月31日刊登他的投書，評論川普(第一任期)最好的外交政策就是不發動任何新戰爭。

今年2月下旬，美軍對伊朗發動第一波攻勢之前，范斯雖然在政府內部表達保留意見，最終仍服從川普總統的決定；這個月，范斯率領美國代表團前往巴基斯坦進行首輪美伊和平談判，可惜無功而返。

在那個尷尬的「分割畫面」時刻，范斯在巴基斯坦獨自宣布談判破局，川普則在邁阿密與國務卿魯比歐一起看終極格鬥冠軍賽。

范斯當時說：「總統告訴我們，要帶著誠意來，盡最大努力達成協議。我們做到了，遺憾的是，我們沒能取得進展。」

艾普索斯(Ipsos)最新民調顯示，51%的美國受訪者認為攻擊伊朗「不值得」，只有24%認為值得。

「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者也不全然支持伊朗戰爭，范斯14日在喬治亞大學出席「美國轉捩點」(Turning Point USA)舉辦的活動；他坦言，「許多年輕選民不喜歡我們在中東的政策」，發言期間甚至多次遭聽眾就戰爭議題起鬨而干擾。

范斯呼籲：「不要因為在某個問題上與政府意見相左就置身事外，要更積極地參與，發出更宏亮的聲音，這才是我們最終奪回國家控制權的方式。」

伊朗戰爭也將范斯捲入川普與天主教宗良十四世的口水戰，教宗多次批評這場戰爭並呼籲和平，范斯被迫出面護主，請教宗「談論神學問題時必須謹慎」；范斯2019年皈依天主教，而這番言論隨即招致美國天主教主教會議(USCCB)公開譴責。

儘管范斯尚未正式宣布是否參選2028年總統大選，但分析人士認為，若伊戰延續，他勢必得向選民解釋這場矛盾的困局。

伊朗 范斯 川普

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