移民局宣布 重審拜登政府核發的綠卡、移民福利

川普政府宣布，正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，矛頭直指疑似詐欺案件，並公開警告涉嫌造假者將面臨法律後果。

美國公民暨移民服務局(USCIS)局長艾德洛(Joseph Edlow)接受One America News採訪時表示：「對於那些騙子，停手吧，因為我們一定會找到你們的。即便你已犯下詐欺罪且自以為逃脫懲罰，我們也會查到底。我們正在審查舊案，重新查核拜登政府時期獲得綠卡和其他福利的案件，當時根本沒有審查程序。現在有了，準備好承擔後果。」

USCIS也透過社群平台發出相同立場的公告，共和黨人長期批評拜登政府在邊境管控方面鬆散，移民審查程序形同虛設。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)統計，2024財年共有近140萬人取得俗稱綠卡的合法永久居留權，比2023年的120萬人增加16%，且比2020年的約70萬7000人大幅增加92%。

新聞周刊(Newsweek)報導，無論是艾德洛的發言或USCIS的社群媒體公告，都沒有附上具體政策指南，外界並不清楚聯邦的審查範圍。

USCIS尚未說明相關審查涵蓋哪些類型的移民福利，理論上可包括永久居留權、臨時簽證、庇護與難民保護，乃至入籍申請。

綠卡取得途徑多元，包括家庭擔保、職業移民、人道主義保護與多元簽證等，審查工作多視個案情況而定，而不是採取統一標準。

依照USCIS現行規定，若被發現詐欺、虛假陳述或行政疏失等資格疑慮，當局可啟動撤銷永久居留身分的程序；當局通常會先發出「撤銷意向通知」，當事人若提出異議，則移交移民法庭由法官裁決。

這並非川普政府首度採取類似行動，USCIS今年2月針對明尼蘇達州明尼亞波利斯-聖保羅地區推出擴大移民執法的「派瑞斯行動」(Operation PARRIS)，複查數千名已獲准入境的難民資格與潛在詐欺跡象。

另外，阿富汗籍男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)去年11月在華府近距離槍殺兩名國民兵後，川普政府隨即針對19個國家的移民批准案件展開「全面且嚴格的重新審查」。