紐約市房東以移民執法威脅漸增 倡議團體促立法遏止

紐約倡議團體近期向紐約市議會提交投訴，指自去年年底，該組織接獲多個房東涉嫌以移民執法威脅漲租、驅離等案例。受理多起類似案件的住房律師不僅成立了一個專門的追蹤系統，也呼籲市議會採取措施，遏止房東以此騷擾租客。

揚言漲租、驅離日增

倡議團體「紐約築路」(Make the Road New York)舉例，布碌崙(布魯克林)布希維克一名房東去年11月在尚未展開正式驅逐程序前，涉威脅租客若不在10天內搬離，就向美國移民及海關執法局(ICE)舉報租客。皇后區一名房東去年12月也涉嫌以同樣手段威脅租客，要求對方每月多付1000元租金，否則以舉報其移民身分相威脅。今年2月，布碌崙一名房東的員工則在一場與年長租客就租金管制地位的糾紛中，涉嫌揚言向移民執法機關舉報。

「紐約築路」本周向市議會提交案例後，當天市議會就房東涉嫌以移民執法威脅逼迫租客一事舉行聽證會。該組織表示，自去年11月起已接獲七起類似投訴，導致代理布碌崙及皇后區租客的住房律師團隊，需專門建立一套系統追蹤紀錄相關案件。

代表該組織的住房律師拉穆爾(Ibrahim Ramoul)表示，過去一年，他觀察到「房東騷擾及以移民身分威脅租客的情況增加，令人憂慮」。拉穆爾與其他住房律師呼籲市議會採取措施。他們表示支持市議會將一項2018年的試點計畫「無騷擾認證試行計畫」(Certification of No Harassment, CONH)變成永久實施的規定。

該計畫要求特定建築的業主若申請施工許可，須先取得CONH認證，證明房東及大樓員工未曾騷擾租客，認證依據包括對現任及前任租客的訪談。且若建築業主或負責人在過去60個月內曾有騷擾行為，旗下所有物業都將受到更嚴格的審核。

身分問題 租客隱忍

「這只是我們在工作中屢見不鮮的一系列騷擾行為之一，無論是性騷擾……還是停水停電、發送恐嚇郵件等慣用手段，」拉穆爾在聽證會後受訪時表示，「部分當事人確實存在移民身分問題，可能面臨額外的執法風險，讓整件事更加嚴重」。

住房律師指出，目前幾乎沒有任何機制能有效嚇阻房東的騷擾行為。紐約法律援助組織(New York Legal Assistance Group)住房律師安德森(Katie Anderson)在聽證會上作證時表示，她的當事人往往不願在住房法庭上公開發聲，以免招致進一步報復。