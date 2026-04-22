美眾院道德風暴延燒 一個多星期內第3位議員辭職

美國民主黨籍聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克，今天在一場可能導致建議將她逐出國會的聽證會開始前片刻，宣布辭去議員職務。隨著國會道德醜聞連環爆，這是短短一個多星期以來第3位請辭的眾議員。

綜合美聯社和法新社報導，代表佛羅里達州選區的謝菲勒斯-麥考米克（Sheila Cherfilus-McCormick），被控把數百萬美元聯邦災難救助資金挪作政治用途，過去兩年多來一直是眾院紀律委員會（House EthicsCommittee）調查的對象。

紀律委員會認定謝菲勒斯-麥考米克涉及25項違規，規模龐大且行之有年。

她否認有任何不當行為，並已表示不認罪。

但就在委員會權衡對她進行處分，且黨內支持出現動搖的情況下，她今天宣布辭職。

她發布聲明痛批整個程序不公，並形容紀律委員會調查是「一場政治獵巫」。 她說：「我無法坐視自身正當程序權益被踐踏，名譽遭到抹黑。」

而就在日前，民主黨籍的史沃威爾（Eric Swalwell）以及共和黨籍的龔薩雷斯（Tony Gonzales）也因各自遭控行為不當而先後辭職。由於兩人遭控事項均與性方面有關，引發國會罕見跨黨派檢視議員對待下屬的方式。

紀律委員會成員之一的民主黨籍聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）表示，國會這波醜聞和3位議員接連辭職，「對美國民眾傳遞出極不良的訊號」。他向媒體表示，「我認為，每次發生這類事件，都會讓美國人民逐漸喪失對國會的信任。」

除了上述3人，共和黨籍聯邦眾議員米爾斯（CoryMills）目前也面臨性行為不當、競選財務違規及公器私用等多項指控，但他對指控一概否認。