快訊

李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

2韓系人馬勝出！藍北市議員初選 5搶2最激戰區結果揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院道德風暴延燒 一個多星期內第3位議員辭職

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
佛州民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克21日宣布辭去議員職務。(路透)
佛州民主黨眾議員謝菲勒斯-麥考米克21日宣布辭去議員職務。(路透)

美國民主黨籍聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克，今天在一場可能導致建議將她逐出國會的聽證會開始前片刻，宣布辭去議員職務。隨著國會道德醜聞連環爆，這是短短一個多星期以來第3位請辭的眾議員。

綜合美聯社和法新社報導，代表佛羅里達州選區的謝菲勒斯-麥考米克（Sheila Cherfilus-McCormick），被控把數百萬美元聯邦災難救助資金挪作政治用途，過去兩年多來一直是眾院紀律委員會（House EthicsCommittee）調查的對象。

紀律委員會認定謝菲勒斯-麥考米克涉及25項違規，規模龐大且行之有年。

她否認有任何不當行為，並已表示不認罪。

但就在委員會權衡對她進行處分，且黨內支持出現動搖的情況下，她今天宣布辭職。

她發布聲明痛批整個程序不公，並形容紀律委員會調查是「一場政治獵巫」。 她說：「我無法坐視自身正當程序權益被踐踏，名譽遭到抹黑。」

而就在日前，民主黨籍的史沃威爾（Eric Swalwell）以及共和黨籍的龔薩雷斯（Tony Gonzales）也因各自遭控行為不當而先後辭職。由於兩人遭控事項均與性方面有關，引發國會罕見跨黨派檢視議員對待下屬的方式。

紀律委員會成員之一的民主黨籍聯邦眾議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）表示，國會這波醜聞和3位議員接連辭職，「對美國民眾傳遞出極不良的訊號」。他向媒體表示，「我認為，每次發生這類事件，都會讓美國人民逐漸喪失對國會的信任。」

除了上述3人，共和黨籍聯邦眾議員米爾斯（CoryMills）目前也面臨性行為不當、競選財務違規及公器私用等多項指控，但他對指控一概否認。

美國 國會 民主黨 眾院

延伸閱讀

白宮宣布勞工部長將離職 川普第3位女性閣員下台

涉婚外情、濫用職權…勞工部長請辭 川普內閣下台第3人

英前駐美大使捲淫魔案遭解職 英相甩鍋外交部 稱遭蒙蔽

戰火燒向選情 參院共和黨人催川普訂伊朗退場策略

相關新聞

美眾院道德風暴延燒 一個多星期內第3位議員辭職

美國民主黨籍聯邦眾議員謝菲勒斯-麥考米克，今天在一場可能導致建議將她逐出國會的聽證會開始前片刻，宣布辭去議員職務。隨著國...

Fed主席提名人華許赴參院聽證 談降息壓力和獨立性多所閃躲

聯準會（Fed）主席提名人華許周二接受參議院質詢，面對參議員連番盤問能否維持超越白宮的獨立性，華許多次閃躲，未正面回應是否會屈服於美國總統川普的壓力而降息。

紐約噪音投訴暴增 去年每日高達1700起 重災區曝光

在紐約這座不夜城，無休止的噪音干擾正使得居民無法入眠。雖然市府官員強調已積極介入，但根據最新數據，紐約市的喧囂程度在近年達到巔峰，去年投訴量突破63萬次。

涉婚外情、濫用職權…勞工部長請辭 川普內閣下台第3人

勞工部長查維茲-德瑞莫(Lori Chavez-DeRemer)因涉嫌與下屬發生婚外情、上班飲酒及濫用職權等多項醜聞，白宮於20日宣布請辭，成為川普內閣第三位離職的部會首長，其職位將由副部長桑德林(Keith Sonderling)代理。

全美大州課「富豪稅」風潮也吹向小州 將對年收逾百萬部分多收2%

華爾街日報分析，富豪稅風潮已經從擠滿科技巨頭、對沖基金億萬大亨的大州，逐漸蔓延到經濟規模較小的州，緬因州便是最新實例；經濟規模在全國各州當中位於中小規模的某些州，從富豪稅看到增加稅收來源的機會。從這個月開始，緬因州加入向高收入族群加稅的藍州行列，推動立法對年收入超過100萬元的部分收取2%附加稅(surcharge)。

全美首例 馬里蘭州立法禁止零售商用「動態定價」

馬里蘭州將成為首個禁止雜貨店「動態定價」(Dynamic Pricing)的州。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。