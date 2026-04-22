傳遞台灣半導體經驗 造山者美中西部大學放映

紀錄片「造山者：世紀的賭注」近期在美國中西部大學舉行放映暨座談會，印第安納、威斯康辛與密西根州等州政府官員及科技學者出席。台積電與台灣高科技業的創設經驗令人印象深刻，值得美國各州借鏡。

美國印第安納州普度大學（Purdue University）、密西根大學及威斯康辛大學麥迪遜分校，近期陸續播放半導體產業紀錄片「造山者」，吸引當地官員、學者及學生到場。

普度大學16日舉行放映暨座談會，普度大學研究執行副校長迪勞倫提斯（Dan Delaurentis）、普度研究基金會執行長薛德曼（Chad Pittman）、普度半導體領導協會主席Zhihong Chen與印州經發廳新任總裁李察遜（Josh Richardson）等出席。

Zhihong Chen肯定台灣在全球科技業的關鍵地位，表示透過影片可更深入了解台灣半導體產業發展歷程，對印州政策與產業發展具重要借鏡意義。

威斯康辛大學麥迪遜分校東亞研究中心10日舉行放映暨座談，威州科技委員會總裁布瑞克曼（MaggieBrickerman）、瓦索市（Wausau）市長Doug Din、威州政府及議會代表近百人到場。

布瑞克曼表示，透過活動可更深入理解台灣科技產業發展經驗。期盼與台灣持續合作，推動台灣與威州在科技產業及供應鏈領域具體連結。

密西根大學於2月8日舉行放映會，密西根州參議院友台連線主席參議員辛可（Sue Shink）、密大教授暨奈米製程實驗室主任皮特森（Becky Peterson）、先進半導體研發機構IMEC主任佛瑞西（James Foresi）等出席。

辛可指出，紀錄片呈現的台灣經驗為台灣政府高瞻決策、團隊集體努力所促成，特別值得密州學習。

駐芝加哥辦事處長類延峰在各場座談會指出，台美具高科技夥伴互信韌性友盟關係，美國強大、台灣也共同強大。普度、威大及密大與台灣合作多年，期盼雙方合作培育人才共創新局。