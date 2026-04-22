快訊

MLB／鄧愷威2.2局無安打0失分奪中繼點！太空人牛棚放火遭守護者逆轉

從 Google 經理到拉麵職人 台日學霸夫妻的跨海創業路

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」

聽新聞
0:00 / 0:00

傳遞台灣半導體經驗 造山者美中西部大學放映

中央社／ 紐約21日專電
駐芝加哥辦事處長類延峰（右2）與印州經發廳總裁李察遜（左3）等，16日出席印第安納州普度大學舉行的「造山者」映後座談。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
駐芝加哥辦事處長類延峰（右2）與印州經發廳總裁李察遜（左3）等，16日出席印第安納州普度大學舉行的「造山者」映後座談。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

紀錄片「造山者：世紀的賭注」近期在美國中西部大學舉行放映暨座談會，印第安納、威斯康辛與密西根州等州政府官員及科技學者出席。台積電與台灣高科技業的創設經驗令人印象深刻，值得美國各州借鏡。

美國印第安納州普度大學（Purdue University）、密西根大學及威斯康辛大學麥迪遜分校，近期陸續播放半導體產業紀錄片「造山者」，吸引當地官員、學者及學生到場。

普度大學16日舉行放映暨座談會，普度大學研究執行副校長迪勞倫提斯（Dan Delaurentis）、普度研究基金會執行長薛德曼（Chad Pittman）、普度半導體領導協會主席Zhihong Chen與印州經發廳新任總裁李察遜（Josh Richardson）等出席。

Zhihong Chen肯定台灣在全球科技業的關鍵地位，表示透過影片可更深入了解台灣半導體產業發展歷程，對印州政策與產業發展具重要借鏡意義。

威斯康辛大學麥迪遜分校東亞研究中心10日舉行放映暨座談，威州科技委員會總裁布瑞克曼（MaggieBrickerman）、瓦索市（Wausau）市長Doug Din、威州政府及議會代表近百人到場。

布瑞克曼表示，透過活動可更深入理解台灣科技產業發展經驗。期盼與台灣持續合作，推動台灣與威州在科技產業及供應鏈領域具體連結。

密西根大學於2月8日舉行放映會，密西根州參議院友台連線主席參議員辛可（Sue Shink）、密大教授暨奈米製程實驗室主任皮特森（Becky Peterson）、先進半導體研發機構IMEC主任佛瑞西（James Foresi）等出席。

辛可指出，紀錄片呈現的台灣經驗為台灣政府高瞻決策、團隊集體努力所促成，特別值得密州學習。

駐芝加哥辦事處長類延峰在各場座談會指出，台美具高科技夥伴互信韌性友盟關係，美國強大、台灣也共同強大。普度、威大及密大與台灣合作多年，期盼雙方合作培育人才共創新局。

美國 台積電 威州

延伸閱讀

台美人傳統週5月登場 美PBS放映「看不見的國家」

相關新聞

Fed主席提名人華許赴參院聽證 談降息壓力和獨立性多所閃躲

聯準會（Fed）主席提名人華許周二接受參議院質詢，面對參議員連番盤問能否維持超越白宮的獨立性，華許多次閃躲，未正面回應是否會屈服於美國總統川普的壓力而降息。

紐約噪音投訴暴增 去年每日高達1700起 重災區曝光

在紐約這座不夜城，無休止的噪音干擾正使得居民無法入眠。雖然市府官員強調已積極介入，但根據最新數據，紐約市的喧囂程度在近年達到巔峰，去年投訴量突破63萬次。

涉婚外情、濫用職權…勞工部長請辭 川普內閣下台第3人

勞工部長查維茲-德瑞莫(Lori Chavez-DeRemer)因涉嫌與下屬發生婚外情、上班飲酒及濫用職權等多項醜聞，白宮於20日宣布請辭，成為川普內閣第三位離職的部會首長，其職位將由副部長桑德林(Keith Sonderling)代理。

全美大州課「富豪稅」風潮也吹向小州 將對年收逾百萬部分多收2%

華爾街日報分析，富豪稅風潮已經從擠滿科技巨頭、對沖基金億萬大亨的大州，逐漸蔓延到經濟規模較小的州，緬因州便是最新實例；經濟規模在全國各州當中位於中小規模的某些州，從富豪稅看到增加稅收來源的機會。從這個月開始，緬因州加入向高收入族群加稅的藍州行列，推動立法對年收入超過100萬元的部分收取2%附加稅(surcharge)。

全美首例 馬里蘭州立法禁止零售商用「動態定價」

馬里蘭州將成為首個禁止雜貨店「動態定價」(Dynamic Pricing)的州。

白宮宣布勞工部長將離職 川普第3位女性閣員下台

美國白宮今天表示，勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）即將離職。法新社報導，她任內有多起醜聞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。