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面對中國極音速武器 美海軍配置愛國者飛彈
美國海軍擔憂中國在太平洋部署極音速武器，擬於艦艇配置「增程愛國者三型」（PAC-3 MSE）攔截飛彈，這將是愛國者飛彈首次用於水面。
路透社報導，洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）已獲合約，將把陸軍使用的愛國者飛彈攔截系統整合至美國海軍的神盾戰鬥系統。洛馬表示這將是愛國者飛彈首次部署於水面，將進一步強化海軍驅逐艦隊的飛彈防禦網。
洛克希德馬丁公司多年來積極推動這項整合，新合約將是部署陸軍攔截飛彈於海軍水面艦艇的首項具體行動。
這項決策已醞釀多年。根據路透社2024年報導，愛國者三型比現有海軍攔截飛彈系統更為靈活，其「擊中摧毀」（hit to kill）之原理，意即飛彈直接撞擊目標而非在目標附近爆炸，特別有利於攔截高速機動的彈道飛彈。
「增程愛國者三型」同時可為搭載神盾系統的軍艦提供額外防護層，目前這些軍艦主要依賴標準飛彈（SM-2、SM-3、SM-6）以及RIM-162先進海麻雀飛彈執行攔截任務。
愛國者飛彈需求激增。根據洛克希德馬丁公司今年1月與美國戰爭部簽署的合約，未來7年內，此型飛彈的年產量將由約600枚，提升至逾2000枚。
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