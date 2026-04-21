紐約噪音投訴暴增 去年每日高達1700起 重災區曝光

在紐約這座不夜城，無休止的噪音干擾正使得居民無法入眠。雖然市府官員強調已積極介入，但根據最新數據，紐約市的喧囂程度在近年達到巔峰，去年投訴量突破63萬次。

根據311市民服務熱線紀錄，2025年共接獲高達63萬6000次噪音投訴，平均每天約1700通。其中包含逾46萬宗住宅噪音及超過17萬宗街頭噪音。雖然總數較前一年的70萬宗略有下降，但仍穩居市民投訴榜首。投訴內容以大分貝音樂與派對活動為多，甚至有數千宗投訴是針對「大聲喧嘩」。

專家警告，儘管噪音對某些人來說只是「刺耳的干擾」，但長期暴露其中會引發一系列症狀，包括聽力受損、壓力、睡眠障礙、心理健康問題，甚至心血管疾病。

噪音投訴的重災區為涵蓋伊登沃德(Edenwald)與威克菲爾德(Wakefield)的布朗士第12社區。該社區去年全年共接獲15萬3082宗投訴電話，比全市第二大噪音重災區多出近10萬宗。噪音來源主要為大聲叫喊、商家肆無忌憚地播放音樂以及改裝車的重低音，也因缺乏管制而導致各類噪音放任無度。

緊隨其後位列「噪音排行榜」第二的是布碌崙的佛萊布許(Flatbush)，其郵遞區號11226的區域共接獲5萬918宗投訴。居民說，該區佛萊布許大道與卡頓大道(Caton Ave)附近的交通噪音極為嚴重，鳴笛聲不斷。

排名前五的區域還包括皇后區的瑞吉屋(Ridgewood)。位於該區的「Lottus Event Center」多次被舉報；住戶反映，該場所無視法規，重低音大到耳塞和噪音遮蓋機都無效。

因應日益高漲的民怨，紐約市環保局(DEP)正推進科技執法，計畫大幅擴增偵測據點；一旦車輛行經時產生的噪音超過85分貝，系統便會自動拍照取證。環保局上月還實施嚴格新規，達到一定規模的工地若涉及夜間作業，必須強制安裝24小時全天候噪音監控設備。市府也呼籲民眾善用官方推出的「NYC Noise」應用程式，即時記錄各類噪音源，捍衛城市安寧。