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涉婚外情、濫用職權…勞工部長請辭 川普內閣下台第3人

世界日報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
正接受調查的勞工部長查維茲-德瑞莫20日請辭，是川普總統第二任期內第三位下台的閣員。（美聯社）
正接受調查的勞工部長查維茲-德瑞莫20日請辭，是川普總統第二任期內第三位下台的閣員。（美聯社）

勞工部長查維茲-德瑞莫(Lori Chavez-DeRemer)因涉嫌與下屬發生婚外情、上班飲酒及濫用職權等多項醜聞，白宮於20日宣布請辭，成為川普內閣第三位離職的部會首長，其職位將由副部長桑德林(Keith Sonderling)代理。

美聯社報導，白宮表示，勞工部長查維茲-德瑞莫已離開內閣，原因是她遭多項濫用職權指控，包括與下屬發展不當關係及在工作期間飲酒等，成為近期第三位離開川普內閣的官員。川普先前於3月撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，並於本月稍早撤除司法部長邦迪(Pam Bondi)職務。

據知情人士透露，應她本人要求，查維茲-德瑞莫於20日與川普會面並提出辭呈。據稱，她不希望自己成為干擾總統的因素。查維茲-德瑞莫在聲明中寫道，「很榮幸能推動縮小企業與勞工之間差距的政策，並始終將美國勞工置於首位。」

與近期其他內閣官員的離職不同，勞工部長下台是由白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在社群媒體平台 X 上宣布，而非由總統在其社群媒體帳號上親自發布。

今年1月起，外界陸續揭露查維茲-德瑞莫涉及多項爭議。「紐約時報」指出，勞工部督察長正在調查她與高層幕僚及家人是否曾頻繁向年輕職員傳送私人訊息與請求。查維茲-德瑞莫的丈夫與父親曾與年輕女性幕僚交換簡訊，知情人士並向媒體透露，部分員工受到部長及前副幕僚長的指示，被要求要「多關照」她的家人。

稍早「紐約郵報」則報導，勞工部督察長已收到舉報，指控查維茲-德瑞莫與下屬有不正當關係，另外，她還遭指控曾在辦公室飲酒並指示幕僚規畫帶有私人性質的公務行程。

雖然白宮與勞工部初期否認相關指控，但隨著更多細節曝光，官方立場逐漸轉為保留，華府內部也開始質疑她是否能繼續任職。在調查過程中，已有至少四名勞工部官員被迫離職，包括查維茲-德瑞莫的前幕僚長、副幕僚長及一名被指與她有關係的安全人員。共和黨籍參議員甘迺迪(John Kennedy)20日表示，「我認為部長辭職展現了很大的智慧。」

包括「國際卡車司機工會」(International Brotherhood of Teamsters)在內的部分勞工團體，過去曾支持查維茲-德瑞莫出任勞工部長，外界也認為川普選中她意在吸引勞工選民。在政策面上，她是川普政府鬆綁管制的重要推手之一，包括推動修訂或廢除超過60項職場規範，例如居家照護人員與身障者的最低工資規定，以及礦場安全與有害物質暴露標準等，引發工會與職安專家批評。

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