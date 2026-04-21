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全美大州課「富豪稅」風潮也吹向小州 將對年收逾百萬部分多收2%

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
提高富人稅的立法風潮，正在全美蔓延。(路透)
提高富人稅的立法風潮，正在全美蔓延。(路透)

華爾街日報分析，富豪稅風潮已經從擠滿科技巨頭、對沖基金億萬大亨的大州，逐漸蔓延到經濟規模較小的州，緬因州便是最新實例；經濟規模在全國各州當中位於中小規模的某些州，從富豪稅看到增加稅收來源的機會。從這個月開始，緬因州加入向高收入族群加稅的藍州行列，推動立法對年收入超過100萬元的部分收取2%附加稅(surcharge)。

緬因州是全國經濟規模最小的幾州之一，木材、龍蝦、製造業、觀光業是經濟基礎，但某些地區則吸引愈來愈多富豪聚集，引起州政府財務官員注意。

民主黨執政的藍州政府官員表示，川普總統大又美法大幅刪減健保、糧食補助的聯邦預算之後，州政府迫切需要額外稅收以支撐服務項目。共和黨陣營與各州商會則反對富豪稅，紛紛警告創業精神將受到打壓，富人被嚇跑之後，州政府反而流失稅收。

華盛頓州州長佛格森(Bob Ferguson)3月底簽署州議會通過俗稱富豪稅(millionaire's tax)法案，對調整後總收入(adjusted gross income)每年超過100萬元的部分徵稅9.9%，2028年起實施。

麻州選民2022年投票通過對年收入超過100萬元的部分徵收4%附加稅，這項稅收在2024會計年度有24.6億元，到了2025會計年度增加到將近30億元。

今秋期中選舉逐漸接近，對高收入族群提高所得稅稅率，在羅德島州、科羅拉多州成為民主黨及進步派團體的主打政策。

報導指出，緬因州與其他州一樣，疫情過後股市蒸蒸日上，使得過去幾年富豪人口穩定成長。

緬因州州政府統計，全州約2600名報稅居民收入超過100萬元，比2024年增加約15%。

2%附加稅上路實施後，收入超過100萬元以上的緬因州居民，所得稅稅率將增加到9.15%，州政府在兩年之內稅收可增加1億5000萬元。

緬因州經濟政策中心(Maine Center for Economic Policy)主席馬丁(Garrett Martin)表示，加拿大遊客人數驟減讓緬因州觀光業受到重創。加拿大遊客抵制赴美旅遊，以抗議川普關稅政策及川普揚言併吞加拿大的說法。

目前從事投資管理的前共和黨籍緬因州州參議員哈利曼(Phil Harriman)指出，有客戶聽到富豪稅之後開始討論要搬去新罕布夏州。

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