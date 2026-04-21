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全美首例 馬里蘭州立法禁止零售商用「動態定價」

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
民主黨籍州長摩爾，支持保護消費者立法。(美聯社)
民主黨籍州長摩爾，支持保護消費者立法。(美聯社)

馬里蘭州將成為首個禁止雜貨店「動態定價」(Dynamic Pricing)的州。

國會山莊報(The Hill)報導，本月初，馬州議會通過「防止掠奪性定價法案」(Predatory Pricing Act)，禁止零售商利用人工智慧(AI)技術或顧客數據等手段在一天內隨時調整價格，或向不同顧客顯示不同價格。法案簽署後將於10月生效。

民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)警告，如果沒有監管，消費者可能會在不知情的情況下為相同的商品支付不同金額。

消費者表示，食品雜貨成本已經讓他們捉襟見肘。「物價有點失控了，我幾乎每周來兩次，每次都要花掉125元，買的都是些小東西」，顧客辛格爾頓(Deshawn Singleton)說。

「我覺得物價有點高，如果能降低，我們就能省下不少錢」，拉塔莎．約翰遜(Latasha Johnson)表示。

一些消費者表示，法案可助預算吃緊的家庭更容易規畫他們在食品雜貨上要支出多少。

「你永遠不知道物價會是多少，每周都在浮動。所以，如果能有一個固定的價格，家庭就可以靈活調整了」，一名消費者說。

消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Reports，CR)科技政策主管布魯克曼(Justin Brookman)表示，這項法案朝正確的方向邁出一步，但也引發人們擔憂執行力度。

「另一個問題是缺乏有效的執法。例如，如果店家被抓到違法動態定價，那麼，只要不要再做的話，就不會有任何罰款」，布魯克曼說。

馬里蘭州零售商聯盟(Retailers Alliance)表示，這項法案是一個「可行的框架」。

零售商聯盟在聲明中表示，「最終法案體現一個切實可行的框架，實現了禁止利用消費者數據抬高價格的既定政策目標，同時保留零售商提供折扣與促銷活動以惠及消費者的權利」。

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