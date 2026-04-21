疑涉職場霸凌？白宮宣布勞工部長將離職 川普第3位女性閣員下台

美國白宮今天表示，勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）即將離職。法新社報導，她任內有多起醜聞纏身，包括被指控對待年輕女性員工不好。

最近川普政府女性閣員更動頻頻。在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）和司法部長邦迪（Pam Bondi）相繼被撤換後，外界近數週來也不斷猜測查維斯－德瑞默的去留。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群平台X上宣布：「勞工部長查維茲－德瑞默將離開政府，轉往私部門任職。」他並稱讚她在職期間表現「非常傑出」。

查維茲－德瑞默曾任國會議員，提名時還獲得逾12名民主黨議員支持。但近來她遭受辭職壓力，因有些控訴指她本人、幕僚及家人經常私下傳訊給年輕員工要求辦事。

「紐約時報」（The New York Times）上週報導，查維茲－德瑞默和她的前副幕僚長曾在出差時傳簡訊要求員工替他們送酒。

據「紐約時報」指出，查維茲－德瑞默的丈夫和父親也曾與勞工部年輕女性員工互傳訊息，而這位部長曾指示部分女性員工要「注意」這兩位男士。

法新社報導，有投訴案指查維茲－德瑞默許多行為不當 ，並說不少員工指她身為勞工部長並不稱職；有關單位於是就投訴案調查查維茲－德瑞默的領導風格，而上述資料是在調查時蒐集而來。

「紐約時報」報導，此案經調查後，已有4名團隊成員被迫離職，包括前幕僚長、副幕僚長、安排行程的主管，以及一名被指控與查維茲－德瑞默傳出緋聞的隨扈。

另外，也有3名員工向主管機關投訴，指工作環境惡劣。