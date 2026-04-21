快訊

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

日本自衛隊訓練傳彈藥爆炸 多人遭波及、3名隊員失去意識

日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年…恐是達臨界點

聽新聞
0:00 / 0:00

疑涉職場霸凌？白宮宣布勞工部長將離職 川普第3位女性閣員下台

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）。 美聯社
勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）。 美聯社

美國白宮今天表示，勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）即將離職。法新社報導，她任內有多起醜聞纏身，包括被指控對待年輕女性員工不好。

最近川普政府女性閣員更動頻頻。在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）和司法部長邦迪（Pam Bondi）相繼被撤換後，外界近數週來也不斷猜測查維斯－德瑞默的去留。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群平台X上宣布：「勞工部長查維茲－德瑞默將離開政府，轉往私部門任職。」他並稱讚她在職期間表現「非常傑出」。

查維茲－德瑞默曾任國會議員，提名時還獲得逾12名民主黨議員支持。但近來她遭受辭職壓力，因有些控訴指她本人、幕僚及家人經常私下傳訊給年輕員工要求辦事。

「紐約時報」（The New York Times）上週報導，查維茲－德瑞默和她的前副幕僚長曾在出差時傳簡訊要求員工替他們送酒。

據「紐約時報」指出，查維茲－德瑞默的丈夫和父親也曾與勞工部年輕女性員工互傳訊息，而這位部長曾指示部分女性員工要「注意」這兩位男士。

法新社報導，有投訴案指查維茲－德瑞默許多行為不當 ，並說不少員工指她身為勞工部長並不稱職；有關單位於是就投訴案調查查維茲－德瑞默的領導風格，而上述資料是在調查時蒐集而來。

「紐約時報」報導，此案經調查後，已有4名團隊成員被迫離職，包括前幕僚長、副幕僚長、安排行程的主管，以及一名被指控與查維茲－德瑞默傳出緋聞的隨扈。

另外，也有3名員工向主管機關投訴，指工作環境惡劣。

延伸閱讀

川普第二任期以來 逾200名移民法官遭無預警解雇、強迫退休

外媒曝川普為伊朗戰爭超焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

川普力推投票法案 恐限縮女性與跨性別公民投票權

怕拖慢工作進度…黃仁勳絕對不找員工1對1面談 這些老闆都不按傳統規則

相關新聞

疑涉職場霸凌？白宮宣布勞工部長將離職 川普第3位女性閣員下台

美國白宮今天表示，勞工部長查維斯－德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）即將離職。法新社報導，她任內有多起醜聞...

川普內線交易？疑雲滿天 引發民主黨批評

BBC報導，美國總統川普做出重大宣布之前，似乎常有人算準時間進場、賺進大錢，同樣模式出現在多個金融市場。有人說這符合非法內線交易的特點，但也有人實際情況更加複雜，部分交易者可能更擅長預測總統的行動。

美國狠父行刑式槍殺8童！7人是「親生子女」 年齡最小僅1歲

紐約時報報導，美國路易斯安那州19日發生駭人聽聞的人倫慘案，一名長期受心理健康問題困擾的男子槍殺8名兒童，其中7人為其親生子女，且以行刑式手法犯案；另有2人重傷。槍手在警方追捕時中彈身亡。

路州冷血槍擊 兇嫌闖3宅狂射 8童喪命最小僅1歲

路易斯安納州19日發生大規模槍擊事件，8名兒童不幸遇害，其中年紀最小者僅1歲，最大的也才14歲。據警力指出，這是一起與家庭糾紛相關的槍擊案，兇嫌竊車逃離現場遭警追逐開槍擊斃。

能源部長：油價跌破3元 恐要等到2027年

能源部長萊特(Chris Wright)19日表示，美國民眾可能要等到明年才能看到汽油價格回跌到每加侖3元左右的水準。與此同時，專家也提出警告，油價向來是漲得快，跌得慢，即使伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)重新全面開放，油價要回到每加侖３元以下的戰前水準，可能也需要好幾個月的時間。

FAA招手電玩族當航管員 13小時8000人應徵

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)宣稱他上周所提出招募電玩高手加入航空管制員行列的構想奏效；他17日在X平台發文說，徵才廣告發出12小時後，聯邦航空管理局(FAA)17日一早就收到約6000份求職申請。沒多久他又更新貼文說，13小時內共有8004人應徵，平均每分鐘就有十人，創下航管員招聘速度新紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。