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美國狠父行刑式槍殺8童！7人是「親生子女」 年齡最小僅1歲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國路易斯安那州希夫波特市19日發生駭人槍擊案，一名長期受心理健康問題困擾的男子槍殺8名兒童，其中7人為其親生子女。路透
美國路易斯安那州希夫波特市19日發生駭人槍擊案，一名長期受心理健康問題困擾的男子槍殺8名兒童，其中7人為其親生子女。路透

紐約時報報導，美國路易斯安那州19日發生駭人聽聞的人倫慘案，一名長期受心理健康問題困擾的男子槍殺8名兒童，其中7人為其親生子女，且以行刑式手法犯案；另有2人重傷。槍手在警方追捕時中彈身亡。

這起案件發生在路易斯安那州第三大城希夫波特（Shreveport），31歲男子艾爾金斯（Shamar Elkins）近距離行刑式射殺8名年齡介於1歲至14歲的兒童，其中7名兒童是艾爾金斯的親生子女。另有2人中彈重傷，包括艾爾金斯的妻子普茵（Shaneiqua Pugh）。

案發後，艾爾金斯強行奪車逃逸，警方隨即展開追逐並開火，最終艾爾金斯中彈身亡，但尚不清楚是遭警方擊斃或飲彈自戕。

希夫波特市長阿爾瑟諾（Tom Arceneaux）形容，這起案件可能是當地「歷來最嚴重的悲劇之一」。

隨著案情曝光，艾爾金斯的精神狀況與家庭壓力逐漸浮現。家屬透露，他長期飽受心理健康所苦，近期更因婚姻觸礁承受巨大壓力。

親友指出，艾爾金斯與妻子於2024年結婚，近期關係緊張，甚至傳出對方有意離婚。他曾在物流公司優比速（UPS）工作，也曾於2013年至2020年間在路易斯安那州國民兵服役，未曾派赴海外。

紀錄顯示，艾爾金斯過去曾涉及刑案，包括2016年酒駕與2019年非法使用武器。警方指出，他曾在街頭糾紛中持9毫米手槍連開5槍，其中一枚子彈落在一所學校附近，當時有兒童在戶外活動。

曾與他共事的同事瓦舍（Willie Vasher）表示，艾爾金斯平時看似是投入家庭的父親，但經常顯得壓力沉重，甚至會因緊張不斷拔頭髮，導致頭部出現禿斑。

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紐約時報 美國

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