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治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
研究顯示，愈來愈多的中國的大學生來美留學不再是人生選項，因為移民就業治安因素，即使來美留學畢業也會選擇返國。圖為哥倫比亞大學2005年5月的畢業典禮。(美聯社)
研究顯示，愈來愈多的中國的大學生來美留學不再是人生選項，因為移民就業治安因素，即使來美留學畢業也會選擇返國。圖為哥倫比亞大學2005年5月的畢業典禮。(美聯社)

「美國夢」曾經是中國年輕人嚮往的目標，但受到美國國內物價高漲、治安惡化以及日益嚴苛的移民政策影響，愈來愈多接受高等教育的中國頂尖人才選擇返回中國發展，顯示「美國夢」光環不再。

據華爾街日報報導，十年前來美就讀高中，即將自哥倫比亞大學研究所畢業的江雨兒(Yuner Jiang，音譯)面對紐約高昂的生活成本，以及不堪亞裔女性搭乘地鐵遭遇的騷擾，決定返回中國就業，即使薪資遠不及美國，並強調：「我覺得中國的收入和物價比起美國要好得多。」

中國政府過去以「紙老虎」形容美國帝國主義和資本社會的黑暗面，尤其2020年新冠疫情爆發，川普1.0執政期間對華裔學者的窮追猛打，以及所謂的「斬殺線」推波助瀾，新一代中國年輕人的「美國夢」逐漸幻滅。加上中國政府提供大筆經費和尖端實驗室，以及社會穩定、高品質生活等條件吸引下，掀起新一波回流潮。

亞裔美國學者論壇(Asian American Scholar Forum)調查顯示，2021年有超過1400名中國人才返鄉，人數比前一年增加22%，其中不乏頂尖科學家，包括英特爾(Intel)首席晶片專家蘇菲(Su Fei)、哈佛大學統計學家劉軍(Liu Jun)等。

此外移民法規頻頻變動，華人聚集的沿海城市犯罪率居高不下，也是美國夢褪色原因之一，智庫「刑事司法委員會」(Council on Criminal Justice)統計顯示，全美35個城市平均年兇殺率從2021年每10萬人18.6人減至2025年每10萬人10.4人，但仍遠高於中國，根據官方數據，中國2024年兇殺率僅每10萬人0.44人。

一名在中國工作的美國企業高階主管直言：「我的成長過程中，在美國念書彷彿就是一種信仰，即使我對美國一無所知，也想去那裡、那裡就是夢想。」如今的他卻不放心子女赴美留學，如同其他中國家長一樣考慮把子女送往英國或澳洲。

2024年取得約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)國際關係碩士學位的蘇思思(Sissi Su，音譯)在一家非營利組織就業並擁有合法身分；眼看川普2.0移民政策日益緊縮，她最終和其他外籍人士一樣，決定放棄從小嚮往的「美國夢」，並坦言：「離開美國真的很難過，但另一方面我也感覺一絲解脫。」

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