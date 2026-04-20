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川普第二任期以來 逾200名移民法官遭無預警解雇、強迫退休

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

美國移民法庭並不隸屬於聯邦司法體制，而是接受司法部監督的行政機構，但川普總統第二任期以來的14個月內，已有超過200名移民法官遭解雇、強迫退休或被迫離職。多名前移民法官近期首度公開發表聲明，指政府以行政手段繞過法律規範，系統性地破壞移民司法的獨立性與正當程序。 

哥倫比亞廣播公司新聞報導，安娜姆‧佩帝(Anam Petit)曾放棄高薪的律師合夥人職位，在維吉尼亞州安納代爾(Annandale)擔任移民法官，卻在去年9月遭解雇。

佩帝說：「對我而言，那是一份夢想職業，我為了接下那份工作做出個人與職涯犧牲，因為我相信，我能成為一位公正的好法官。」

佩帝自稱她在兩年的任期內從未收到任何負面考績，所有試用期的評鑑都獲得肯定，卻從未被告知解雇的真正原因；她推測，可能是因為「我曾代表移民辯護，曾在喬治城法學院(Georgetown Law)教授以性別為基礎的移民議題。此外，我是女性，也是有色人種。」

舊金山前移民法官強生(Jeremiah Johnson)任職八年，他在川普第一任期獲得任命，卻在去年11月遭到無預警解雇。他說：「我登入電腦，看到信件通知，顯示我已被解雇。不到30秒，我就被系統鎖住，無法列印那封信，然後就被護送離開大樓。」

同樣的，強生對於為何遭解雇同樣不明就裡。

國土安全部(DHS)去年12月刊登網路徵才廣告，以漫畫和電影虛構的行刑法官「爵德判官」(Judge Dredd)主視覺，搭配標語寫道：「為犯罪非法移民伸張正義，成為驅逐法官，拯救國家。」

司法部網站也以「你當法官」(You be the judge)為標題，提供年薪逾20萬元的「驅逐法官」(Deportation judges)職務，若任職於「庇護城市」甚至可獲得25%的獎金。

強生表示，「我第一次看到這則廣告時，覺得它是詐騙。我們不是驅逐法官，我們是移民法官。」

政府目前已招募70多名「驅逐法官」，多數具備執法背景，但幾乎沒有移民法相關經驗。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)授權派遣軍事律師(JAGs)以半年輪調的方式，擔任臨時移民法官。

前移民法官伍德(Ryan Wood)批評相關舉措不切實際，指「移民法極為複雜，程度僅次於稅法，真正掌握法條精髓至少需要一、兩年時間。業界流傳的一句話是：如果你不打算做出適當決定，你待不了太久」。

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