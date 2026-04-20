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FAA招手電玩族當航管員 13小時8000人應徵

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
運輸部民航局極缺空中交通管制員，透過徵求電玩高手來解決缺人問題。圖為在德州達拉斯機場塔台工作的空管員。(美聯社)
運輸部民航局極缺空中交通管制員，透過徵求電玩高手來解決缺人問題。圖為在德州達拉斯機場塔台工作的空管員。(美聯社)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)宣稱他上周所提出招募電玩高手加入航空管制員行列的構想奏效；他17日在X平台發文說，徵才廣告發出12小時後，聯邦航空管理局(FAA)17日一早就收到約6000份求職申請。沒多久他又更新貼文說，13小時內共有8004人應徵，平均每分鐘就有十人，創下航管員招聘速度新紀錄。

路透報導，其中7252人符合基本資格，但仍須經過嚴格審查。同時，FAA已關閉徵才系統。

「我們有大量年輕人湧進，都想成為航管員。」達菲表示，他的團隊對一群現任航管員做過問卷調查，發現他們大多都是電腦遊戲玩家，因此想到從電玩族當中徵才。

「想想看這些玩家同時盯著螢幕，還能跟人聊天，他們已經習慣同時間發生很多狀況，實際上這就是機場塔台所做的工作」，他說。

航管系統人力不堪負荷。許多航管員被迫加班，每周工作六天，而FAA的航管訓練學院也面臨嚴重學員流失。

航管員工作量也不斷增加。國會稽核處(GAO)資料顯示，2015年至2024年間，使用航管系統的航班總數增加約10%，達到3080萬架次。

達菲在Semafor世界經濟峰會上接受國會山莊報(The Hill)採訪說，「電玩族的經歷，讓他們能夠勝任一份高薪的好工作。」

達菲在10日宣布徵求電玩族入職後，FAA就在YouTube頻道發布多則廣告，承諾提供高薪，還宣稱這不只是電腦遊戲，還是一份職業，「為了新一代航管員，我們需要做出改變。這次用創新的方式，重點在電玩，吸引年輕人加入，成為優秀航管員所需的硬技能。」

數十年來，FAA一直在努力招募與留住航管員。去年11月，聯邦政府關門期間，許多聯邦雇員一個多月沒拿到薪水，導致申請退休離職的航管員人數增加了兩倍。

達菲說，「你們可能覺得我瘋了才會讓電玩族來當航管員？」川普其實在2024年選上總統之前，就對250名航管學院畢業生做過調查，只有三人不是電玩族。因此2027年預算提案，川普要求撥款4.81億元用在FAA大舉增加招聘，就是為了招募航管員心血並且留住舊人。

聯邦運輸部長達飛3月在紐約市拉瓜地亞機場處理碰機事故。(路透)
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