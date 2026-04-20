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全美10%新生兒母親為非法移民 32萬人恐失出生公民權

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
調查顯示，2023年全美新生兒有10%母親為非法移民。圖為有的州禁止非法移民的子女接受公立教育，讓這名母親為女兒無法上學而難過。(路透)
調查顯示，2023年全美新生兒有10%母親為非法移民。圖為有的州禁止非法移民的子女接受公立教育，讓這名母親為女兒無法上學而難過。(路透)

丕優研究中心(Pew Research Center)最新調查，2023年全美新生嬰兒中，將近10%的母親並非合法移民。

紐約郵報報導，當年出生的360萬名嬰兒裡有32萬人是所謂的「定錨嬰兒」(anchor babies)，創下自2010年以來最高紀錄。如果川普總統的行政命令得到最高法院(Supreme Court)支持，這些寶寶都將無法獲得出生公民權(birthright citizenship)。

「定錨嬰兒」係指父母雙方均非公民，但因在美國境內出生而自動獲得國籍的嬰兒，就像船錨般鎖定在美國。

「根據目前對出生公民權的錯誤解讀，這些孩子將自動成為公民，並可獲得糧食券(food stamp)、福利、特殊英語專班，最終還能獲得大學助學金」，保守派智庫傳統基金會(Carbaugh of the Heritage Foundation)表示，在32萬名「定錨嬰兒」中，有24.5萬人的父母是非法移民。另有1.5萬人的母親持有臨時合法身分，而他們的父親既不是公民也不是合法永久居民。其餘6萬名嬰兒的母親是非法移民，而孩子的父親是美國公民或合法永久居民。

而全美「定錨嬰兒」出生數已連續三年增加。

移民鷹派警告，非法移民將繼續濫用這塊「自由之地」的寬鬆法律，而最終埋單的卻是合法公民。

「大量非法及暫時性外籍人士在美國生育，是因為他們利用了數十年來一直存在的錯誤解釋，即這些孩子是美國公民」，基金會表示。

「俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的漏洞，使得非法移民在某些州可享產前產後護理與分娩費用都能向政府報銷，而納稅人最終要為這些『定錨嬰兒』埋單」，專家說。

「這使得外籍父母既獲得免遭遣返的保護傘，又透過符合條件的子女獲得了經濟利益。而美國民眾則在努力養家糊口的同時，還要承擔這些費用」，她說。

最高法院於4月1日開始審理「川普訴芭芭拉」(Trump v Barbara)案，這是一項具有里程碑意義的挑戰，旨在維護川普限制出生公民權的行政命令。出生公民權自1868年以來一直受到憲法第14修正案的保護。

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