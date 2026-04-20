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路州冷血槍擊 兇嫌闖3宅狂射 8童喪命最小僅1歲

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
路州八名兒童遭槍擊喪生，警方封鎖其中一處現場。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生，警方封鎖其中一處現場。(美聯社)

路易斯安納州19日發生大規模槍擊事件，8名兒童不幸遇害，其中年紀最小者僅1歲，最大的也才14歲。據警力指出，這是一起與家庭糾紛相關的槍擊案，兇嫌竊車逃離現場遭警追逐開槍擊斃。

疑為家庭糾紛 10人中槍 8名死者僅1-14歲

路州八名兒童遭槍擊喪生，當地民眾在現場泣不成聲。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生，當地民眾在現場泣不成聲。(美聯社)

19日清晨發生在路州第三大城希夫波特(Shreveport)的大規模槍擊案，共有10名受害者，其中有8名死者年齡在1歲至14歲之間。

希夫波特警察局指出，員警接獲家庭糾紛報警後，於清晨6點左右趕到西79街300號街區。警方發言人博德隆（Chris Bordelon）表示，犯罪現場「範圍廣泛」，涵蓋該區段的兩棟住宅以及附近哈里森街（Harrison Street）的另一處住宅。

博德隆在記者會上表示：「犯罪現場共有三個不同的區域，槍擊案本身是發生在這附近的西79街300號街區。哈里森街上還有另一起與此案相關的槍擊事件，此外，西79街上還有一處相鄰的住宅，其中一名受害者在槍擊案發生後逃到了這裡。」

警方表示，共有10人中槍，但沒有透露兩名倖存者的任何資訊。現場照片顯示，警方出動了大批警力。

兇嫌親戚小孩也被殺 槍手劫車逃亡遭警擊斃 

路州八名兒童遭槍擊喪生，警方封鎖其中一處現場。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生，警方封鎖其中一處現場。(美聯社)

路州八名兒童遭槍擊喪生，當地市議員到場安慰民眾。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生，當地市議員到場安慰民眾。(美聯社)

博德隆說：「兇嫌離開現場後，在西79街和林伍德街(Lynnwood)的拐角劫持一輛汽車，希夫波特的巡邏警員發現後立即進行追趕。」他表示，警方在博西爾教區(Bossier Parish)）追捕嫌犯的過程中將其擊斃。

警方並未透露任何關於嫌犯的訊息，但博德隆表示，這些房屋中的「一些孩子」是他的晚輩親戚。槍擊案的動機目前尚不清楚。

同一街區的71歲鄰居馬克·倫敦(Mack London)說他並沒有聽到槍聲，直到早上7點左右出門時，才從鄰居那裡得知了這起命案。他說，那時街上已滿是警察和救護車，街區被封鎖，聚集了許多圍觀者。

倫敦自1991年起就住在這裡，他說這種暴力事件在附近聞所未聞。 「這條街上從來沒發生過這種事情，」他說。 「太糟糕了……我真痛心那些孩子遇到這種事。」

希夫波特市長阿希諾(Tom Arceneaux)在記者會上表示，整個社區都沉浸在悲痛之中。路易斯安納州州長蘭德里(Jeff Landry)表示，他對這起駭人聽聞的事件感到「心碎」。

路州八名兒童遭槍擊喪生，當地民眾在現場獻花哀悼。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生，當地民眾在現場獻花哀悼。(美聯社)

路州八名兒童遭槍擊喪生，警方封鎖其中一處現場。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生，警方封鎖其中一處現場。(美聯社)

路州八名兒童遭槍擊喪生， 警察全副武裝趕往現場，街上滿是警察和救護車。警方指出，這起槍擊案疑與家庭糾紛有關。(美聯社)
路州八名兒童遭槍擊喪生， 警察全副武裝趕往現場，街上滿是警察和救護車。警方指出，這起槍擊案疑與家庭糾紛有關。(美聯社)

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