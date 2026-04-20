外交衝突擺一邊 美續投資南非稀土開採 制衡中國

儘管川普政府與南非有外交衝突，仍決定繼續投資當地的稀土開採計畫，希望在全球供應鏈中降低對中國依賴，並達到制衡中國的目標。

根據美聯社報導，「帕拉博魯瓦稀土計畫」(Phalaborwa Rare Earths Project)獲得美國國際開發金融公司(DFC)5000萬元股權承諾，由彩虹稀土公司(Rainbow Rare Earths)負責開發，預計2027年興建加工廠、2028年開始生產，營運期達16年。

由於17種稀土元素是製造電子設備、機器人、國防系統、電動車等高科技產品不可或缺的關鍵原料，川普政府決定擴大美國獲取包括稀土在內的關鍵礦產資源作為核心政策，以對抗中國，今年稍早宣布投入近120億元建立自己的戰略儲備。

不過川普政府去年2月發布行政命令，停止對南非的一切經濟援助，兩國發生嚴重外交衝突，如今為擺脫中國稀土禁令掣肘，宣示經濟考量優先於其他因素，決定繼續推動該計畫。

川普第一任執政時期成立的DFC於2023年承諾投資「帕拉博魯瓦稀土計畫」，也是DFC在非洲投資的眾多礦產計畫之一，該計畫除了「推動美國戰略利益，也是發揮非洲礦產潛力」的重大政策，透過合作夥伴TechMet進行投資，並強調全力為西方國家確保關鍵礦產供應鏈。

基準礦業情報公司(Benchmark Mineral Intelligence)研究經理穆克吉(Neha Mukherjee)認為美國在南非開採稀土意義重大：「因為除中國以外，我們沒有足夠的計畫滿足全部需求。」並補充道：「就營運成本而言，似乎是一項成本低廉的資產，資本需求並不高，這是一個好兆頭。」

有鑑於多年來中國掌握非洲礦業主導力量，瑞典「北歐非洲研究所」(Nordic Africa Institute)礦業專家穆蘇薩(Patience Mususa)也強調美國正「全力在非洲大陸礦業投資迎頭趕上」，今年2月美國貿易與發展署(USTDA)簽署正式協議，提供180萬元經費用於研究莫三比克(Mozambique)開採稀土礦產的可行性。