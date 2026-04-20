能源部長：油價跌破3元 恐要等到2027年

能源部長萊特(Chris Wright)19日表示，美國民眾可能要等到明年才能看到汽油價格回跌到每加侖3元左右的水準。與此同時，專家也提出警告，油價向來是漲得快，跌得慢，即使伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)重新全面開放，油價要回到每加侖３元以下的戰前水準，可能也需要好幾個月的時間。

萊特接受有線電視新聞網(CNN)國情咨文(State of the Union)節目專訪時表示，伊朗戰爭導致油價飆升，但他不確定油價何時才能回落到每加侖3元以下。他說：「也許今年稍晚就會回落，也可能要等到明年。」但是他強調：「油價可能已經達到高峰，肯定會開始下降，尤其是在這場衝突得到解決之後。」

由於荷莫茲海峽遭到封鎖，油價飆升，到3月底時，美國每加侖汽油的價格超過4元，是自2022年以來的最高紀錄。不過川普總統似乎不以為意，他告訴記者，油價「並不高」。

萊特19日表示，美國對這場危機的處理「非常出色」。他說：「結束這場持續47年的衝突，阻止伊朗獲得核武器，當然會帶來短期混亂。但我認為我們處理得非常出色。目前我們正處於歷來規模最大的能源供應中斷期，不過汽油價格一周前已達到頂峰，仍比拜登執政時期的高峰值低了大約1元。」

與此同時，專家警告，儘管油價已有所回落，但速度緩慢，要看到大幅回跌可能還需要好幾月的時間。這是因為即使戰爭結束，荷莫茲海峽重啟，波斯灣產油國因戰爭毀損的產油設施也難以在短期內修復，產油作業也無法在即刻之間恢復正常。根據美國能源資訊局估計，沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達和巴林在3月共關閉了約一日750萬桶的原油產能。

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，目前全國汽油平均價格已飆升至每加侖4.16元，較2月底伊朗戰爭開打前上漲了 1.18元。汽油價格追蹤服務網站GasBuddy表示，即使汽油價格小幅下降至每加侖4元，也可能需要一到兩周的時間。