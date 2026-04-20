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路易斯安那州大規模槍擊 8童喪生槍手遭警擊斃

中央社／ 路易斯安那州希夫波特19日綜合外電報導

美國路易斯安那州今天發生大規模槍擊事件，造成年齡1歲到約14歲的8名兒童喪生。警方指出，凌晨這起家庭成員相關的槍擊事件中，一名槍手在兩處住家行凶。

美聯社報導，路易斯安那州第3大城希夫波特（Shreveport）警察局發言人波德隆（Chris Bordelon）指出，受害者年齡從1歲到約14歲，共有10人遭到槍擊。

波德隆表示，兇嫌後來在與員警追逐過程中遭到擊斃。根據他的說法，嫌犯在離開案發現場時偷竊一部汽車，遭到警方尾隨追捕。

警方未公布嫌犯身分，只證實他是成年男性。波德隆說，事件起因於「家庭糾紛」（domesticdisturbance）。

官員表示，目前仍在兩處住家和另一個地點的犯罪現場調查案情細節。波德隆指出，遭到槍擊的部分兒童與嫌犯為親屬關係。

他說：「現場分布之廣泛，我們大多數人從來沒有見過這種狀況。」

在其中一處案發住家外舉行的記者會中，官員們顯得神情震驚，呼籲社區在警方釐清案情同時寄予耐心和祈禱。

希夫波特警察局長史密斯（Wayne Smith）說：「我真的不知道該說什麼，我的心難以承受這樣的事，無法想像這樣的事怎麼會發生。」

位在路易斯安那州西北部、約有18萬人口的希夫波特市長阿索諾（Tom Arceneaux）表示：「這是一場悲劇，也許是我們歷來最嚴重的悲劇性慘況。今天早上真糟。」

路易斯安那州警方表示，希夫波特警方已經請求其偵查人員介入調查。州警在聲明中指出，在今晨追緝過程中沒有警員受傷，呼籲任何擁有相關照片、影片或資訊的民眾主動與州警偵辦人員聯繫。

根據美聯社、「今日美國報」（USA Today）和東北大學（Northeastern University）共同維護的資料庫，這是自從2024年1月芝加哥（Chicago）郊區發生造成8人喪生的槍擊案以來，美國最嚴重的大規模槍擊事件。

槍擊 美國

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