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美國11名科學家神秘死亡或失蹤 川普承諾調查

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

美國11名高層級科學家自2022年起接連神秘死亡或失蹤，其中大部分人都參與了核子科學與太空研究，有些則與不明飛行物（UFO）研究有關，美國總統川普已承諾會進行調查。

美國福斯新聞頻道（Fox News）今天點名希克斯（Michael David Hicks，59歲）、麥瓦德（FrankMaiwald，61歲）、羅瑞洛（Nuno Loureiro，47歲）、湯瑪斯（Jason Thomas，45歲）、艾斯克瑞吉（AmyEskridge，34歲）及葛里爾麥爾（Carl Grillmair，47歲），稱這6人在2022至2026年間去世，且都在重要的科學研究中扮演關鍵角色。

希克斯與麥瓦德死因不明；葛里爾麥爾是於今年2月16日在住家外遭槍擊身亡，29歲的史奈德（FreddySnyder）被控謀殺他。

羅瑞洛2025年12月在麻州的住家遭到槍擊，並於案發隔天傷重不治。他的死與布朗大學（BrownUniversity）另一起大規模槍擊案有關。

湯瑪斯是跨國藥廠諾華集團（Novartis）化學生物學部門副主管，他在某天深夜被人看見離開住家，3個月後，遺體出現在麻州一處湖泊。

艾斯克瑞吉則是阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）研究人員，死於2022年6月11日，死因為開槍自戕。

另外5名科學家則是在2023至2026年被通報失蹤，包括芮沙（Monica Reza，60歲）、卡西亞斯（MelissaCasias，53歲）、查維斯（Anthony Chavez，79歲）、賈西亞（Steven Garcia，48歲）及退役空軍將領麥卡斯蘭（William Neil McCasland，68歲），且他們失聯皆有可疑之處。

有些科學家是從他們的住家失去蹤影，其他人則是在健行小徑及其他公共區域消失。

雖然這些人之間在工作和研究方面似無關聯，但一名專家指出，背後可能存在更邪惡的因素。

幽浮學家暨退休醫師葛里爾（Dr. Steven Greer）接受福斯數位新聞（Fox News Digital）訪問時表示：「這些人失蹤可能是因為聯邦政府非常重要的層級正在進行秘密調查。」

「某些人可能是因為知道太多而被帶走，或者因為他們可能遭審問，甚至是被控各種罪行，因而自己選擇消失。」

葛里爾也指出，另一種可能性是這些科學家成為跨國犯罪組織的目標，這些組織試圖讓他們的研究成果不被公諸於世。

川普（Donald Trump）已承諾會調查這些科學家神秘失蹤與死亡的案件。他16日對記者表示：「我希望是隨機巧合，但我們將在接下來一個半星期內知道真相。我剛剛才離開一場相關會議。」

美國國家核子安全局（NNSA）之前另行告訴福斯數位新聞，他們正在調查這些案件。

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