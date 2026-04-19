觀眾中位數70歲…美電視新聞龍頭重用TikTok網紅記者 能救收入危機？

摘要 福斯新聞受惠川普回鍋白宮與中東局勢升溫，收視與廣告收入攀高，卻面臨有線電視衰退、觀眾老化危機。為擺脫「老人電視台」，它積極數位轉型，結合TikTok網紅記者、Podcast節目、預測市場平台等搶攻年輕族群。不過，福斯仍面對3大轉型關卡。

穩坐美國電視新聞龍頭寶座的福斯新聞（Fox News），由於是保守派的傳聲筒，也是美國總統川普最喜歡的電視台，隨著他重返白宮、中東戰爭延燒，也進一步推升收視與廣告收益。

然而，一切卻潛藏巨大隱憂。美國安裝有線電視比例2024年首度降至50％以下，但福斯集團去年高達92％收入仍依賴傳統線性電視，加上典型收視戶年齡中位數已接近70歲，數位轉型迫在眉睫。

結合百萬網紅、預測市場甩「老人味」

除了撕掉「老人電視台」標籤，福斯也從人選和節目內容進行改革，大力提拔在TikTok上擁有百萬粉絲的年輕記者英格斯特（Trey Yingst），他在此次美伊戰爭中穿著防彈衣在以色列大城特拉維夫直播，成功吸引大量年輕觀眾。

此外，福斯也簽下風格強勢、具攻擊性的Podcast節目《無情》（Ruthless），並計畫和年輕男性喜愛的預測市場平台Kalshi合作，提供新聞事件的賠率數據。

甚至連老牌主持人漢尼提（Sean Hannity）也換下西裝，改穿牛仔褲，主持類似Podcast風格的訪談節目《聚聚》（Hang Out），邀請曲棍球員等年輕人感興趣的嘉賓。

強化社群，在YouTube上架專屬內容

除了內容和人選，福斯另一劑強心針則是全方位的數位布局，一方面推出串流服務Fox One，以體育為核心，帶動新聞收視，並希望轉播由美國主辦的2026年世界盃足球賽能吸引更多年輕男性訂閱。

另方面則深化社群媒體經營。美國晨間諮詢（Morning Consult）分析，約63％的Z世代每週至少透過社群媒體獲取一次新聞，比例遠高於無線廣播、有線電視。因此，福斯透過在YouTube、Spotify發布社群專屬內容，把免費流量引導至Fox One串流平台或有線電視訂閱，並在維持傳統新聞專業與誠信的同時，滿足年輕用戶對速度、共鳴感的需求。

《經濟學人》分析，福斯的優勢在於傳統有線電視對手正處於疲軟與混亂，且網飛（Netflix）、蘋果等串流巨頭目前也無意捲入充滿政治紛擾的新聞業務。

挑戰：數位流量被社群演算法綁架

不過，前方仍有不小挑戰。首先，在網路上，福斯的競爭對手不再是自由派媒體，而是數量眾多的保守派獨立網紅。數據顯示，保守派網紅人數比自由派多25％。

其次，許多年輕人傾向追隨記者個人，而非新聞品牌。當觀眾在社群動態中滑到新聞時，往往分不清是哪一家媒體的作品。

而且，平台演算法的更動、政府對社群媒體的監管，隨時可能讓數位流量蒸發。

無論是優勢，還是挑戰，都反映新聞業正處在轉捩點。媒體人羅蘇菲（Sophie Luo）投書歷史超過150年的《聖荷西信使報》（The Mercury News）表示，新聞機構不應固守舊有傳遞方式，而應像歷史上每一次技術變革，主動接觸群眾。因為唯有不斷變革，去到觀眾所在之處，才能真正發揮新聞的力量。

資料來源：經濟學人、Ramirez Cobos Consulting、Fox News、The Mercury News

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