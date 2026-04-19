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美國愛荷華大學發生槍擊案 警稱「多人」受傷

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國中西部愛荷華大學（University of Iowa）校方示警某夜生活鬧區傳出槍響後，警方表示，愛荷華大學今天凌晨發生槍擊案，造成「多人」受傷。

法新社報導，愛荷華市官員在聲明中表示，「愛荷華市警察局正在調查今天發生的槍擊案」，並稱「還沒有人被捕」。

聲明指出：「目前已有多名受害者被送往當地醫院治療，均因槍擊事件而受傷。」

當局表示，傷者現況不明。

愛荷華市警察局指出，警方於當地時間凌晨2時（格林威治標準時間7時）前接獲報案，稱校園內發生「大型鬥毆」，員警到場後「聽到槍聲」。

愛荷華大學表示，確認有受害者，但未透露更多傷亡細節。

校方在緊急警報中呼籲民眾避開相關區域，並「保持警戒」。

槍擊

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