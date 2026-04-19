美國愛荷華大學發生槍擊案 警稱「多人」受傷

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家，接連傳出死亡或失蹤，已出現十一起案例。白宮發言人李維特十七日指稱，白宮正和美國聯調局（ＦＢＩ）等單位合作，對人數愈來愈多的美國科學家離奇死亡或失蹤案展開調查，以釐清這些案件間是否存在任何關聯。

2026-04-19 00:00