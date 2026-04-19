快訊

大甲媽遶境3員警被打、偵查隊長鼻樑斷裂 顏清標說話了

體力差不敢出國？ 旅遊專家指名「6大好物」：銀髮族必備

紐時揭露伊朗最新戰力！專家：德黑蘭早有無敵的「核彈級武器」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普力推投票法案 恐限縮女性與跨性別公民投票權

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普力推的、目前正在聯邦參議院辯論的「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act），一旦通過實施，恐有數以百萬計已婚女性及跨性別人士在投票時面臨前所未有的複雜狀況。

這項議案內容規定，美國人在登記參加聯邦選舉時，應證明自己的公民身分，須在投票時出示護照、駕照或出生證明等文件。

法新社報導，但美國許多女性結婚後會改姓，導致她們的出生證明記載與現用姓名不符，必須額外提供證明文件來佐證。同樣的問題也困擾跨性別選民，因為出生文件未必能呈現目前的身分。

根據紐約大學（New York University）布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）資料，「全美有超過2100萬人無法輕易取得這些證明文件。而大約有一半美國人連護照都沒有。」

加州大學洛杉磯分校（UCLA）選舉法專家哈森（Rick Hasen）認為，「女性與跨性別人士最可能首當其衝」，也包括一些沒有護照的低收入工薪階層。

白宮辯稱，此一法案對打擊選民詐欺、防止非公民投票至關重要。

目前「保障美國選民資格法案」（Safeguard American Voter Eligibility Act，簡稱SAVE Act）在聯邦眾議院共和黨的力推之下，已經獲得通過，但在參院則面臨阻礙，因為來自民主黨的阻力太大，恐難以過關。

美國 投票 跨性別

延伸閱讀

限制總統戰爭權 美眾院再封殺

怕失去綠卡 加州近半年有10萬人退出白卡

教宗批 濫用AI助長衝突與暴力

相關新聞

川普力推投票法案 恐限縮女性與跨性別公民投票權

美國總統川普力推的、目前正在聯邦參議院辯論的「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act），一旦通過實施，...

美科學家離奇死亡失蹤11起 白宮與FBI聯手查

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家，接連傳出死亡或失蹤，已出現十一起案例。白宮發言人李維特十七日指稱，白宮正和美國聯調局（ＦＢＩ）等單位合作，對人數愈來愈多的美國科學家離奇死亡或失蹤案展開調查，以釐清這些案件間是否存在任何關聯。

趁著世界盃「宰客」？紐約到新澤西看球 火車票飆漲12倍

2026年世界盃足球賽將於6月13日(周六)揭幕，紐新賽區的交通費爭議已上升至國際外交與行政角力的層級。從曼哈頓賓州車站(Penn Station)前往東魯瑟福(East Rutherford)的大都會人壽球場(MetLife Stadium)，車程僅約15分鐘、9英哩，新澤西運輸局(NJ Transit)卻擬收取逾150元車資，是原有票價12.9元的近12倍，引發各方強烈批評，新澤西州府卻直指國際足總(FIFA)分文不付，被迫提漲票價填補經費缺口。

美尖端研究領域11人接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家接連死亡或失蹤，到目前為止出現第11個案例。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)17日說，川普政府正與聯邦調查局(FBI)等機構合作，對於數量逐漸增加的美國科學家離奇死亡或失蹤展開調查，釐清案件之間是否有任何關聯。

川普稱UFO資料審查發現「有趣」文件 預告近期公布

美國總統川普今天表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件，並補充說，首批檔案預計...

官方說話了！好市多「熱狗+汽水」銅板價40年沒變 CEO掛保證：不漲價

美國零售巨頭好市多（Costco）最具代表性的超值商品「1.5美元（約新台幣47元）熱狗加汽水套餐」，確定不會漲價（台灣好市多售價為50元銅板價）。根據《每日郵報》報導，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）近日在一段社群影片中親自品嚐該餐點並重申，價格將維持不變，讓不少消費者鬆一口氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。