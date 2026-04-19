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美科學家離奇死亡失蹤11起 白宮與FBI聯手查

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國科學家離奇死亡、失蹤11起，白宮與FBI聯手調查，川普矢言盡快給出交代。美聯社 美國聯合通訊社
美國科學家離奇死亡、失蹤11起，白宮與FBI聯手調查，川普矢言盡快給出交代。美聯社 美國聯合通訊社

美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的科學家，接連傳出死亡或失蹤，已出現十一起案例。白宮發言人李維特十七日指稱，白宮正和美國聯調局（ＦＢＩ）等單位合作，對人數愈來愈多的美國科學家離奇死亡或失蹤案展開調查，以釐清這些案件間是否存在任何關聯。

美國總統川普並矢言將盡快對外交代；「我希望這只是隨機事件，但我們將在未來一周半得知真相」。

李維特在社媒Ｘ寫道，由於社會大眾對上述令人不安的案件提出合理質疑，以及川普對找出真相的承諾，白宮正和ＦＢＩ等各單位積極合作，以對所有案件做通盤瞭解，並找出不同案件間可能存在的共同點。

李維特還寫道，白宮將盡全力進行調查，有最新進展就將對外公布。住在美國阿拉巴馬州杭特斯維爾的女性科學家艾斯克瑞吉二○二二年過世，享年卅四歲，被視為美國尖端研究領域離奇死亡的第十一起案例。

根據訃聞，艾斯克瑞吉在杭特斯維爾開槍自戕，但外界對本案所知有限。艾斯克瑞吉是「奇特科學研究所」的共同創辦人之一，專研實驗性質的推進概念，包括「反重力」研究。二○二○年她在ＹＴ接受網紅雷斯時訪問時稱，發現反重力後，「生活過得很糟；有人開始破壞我們，這是騷擾與威脅」。

其他死亡或失蹤的科學家，像美空軍退役少將麥卡斯蘭、美國太空總署（ＮＡＳＡ）科學家雷沙、美國政府包商賈西亞、天體物理學者葛里邁爾、麻省理工學院（ＭＩＴ）物理學者洛雷羅及ＮＡＳＡ工程師麥瓦德。

美國 川普 白宮 科學家 死亡

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