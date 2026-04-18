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劍指大陸 FBI示警：美國境內假冒陸公安詐騙犯罪日益猖獗

中央社／ 舊金山17日專電
美國聯邦調查局（FBI）一名特別探員今天以不具名方式，在舊金山示警美國境內「跨國鎮壓」的威脅增加，內容劍指中國，並涉及俄羅斯、伊朗。示意圖／AI生成
美國聯邦調查局（FBI）一名特別探員今天以不具名方式，在舊金山示警美國境內「跨國鎮壓」的威脅增加，內容劍指中國，並涉及俄羅斯、伊朗。示意圖／AI生成

美國聯邦調查局（FBI）一名特別探員今天以不具名方式，在舊金山示警美國境內「跨國鎮壓」的威脅增加，內容劍指中國，並涉及俄羅斯、伊朗。他表示，假冒中國公安在美國進行詐騙的犯罪行為愈加猖獗。

為對抗美國境內跨國鎮壓和金融詐騙，FBI特別探員、法務會計今天現身駐舊金山辦事處宣導。法務會計指出，美國境內人士2025年因投資詐騙損失高達79億美元（約新台幣2487億元），較2024年的57億美元大幅增加，以年輕人通報案件為大宗。

駐舊金山辦事處近年接獲多起留學生遭詐騙通報；其中一起重要案件發生在2023年，一名在灣區知名大學就讀的女學生初到美國，受到假冒中國公安的歹徒嚴厲威嚇，遠端視訊控制歷時3個多月，陸續被詐騙約7萬美元，險些再被騙走20萬美元鉅額。

歹徒甚至一度指控女學生涉入一起國際重大通緝案，將秘密派國際刑警赴美，將她逮捕回中國受審，並要求她在美國當地接受遠距調查，且不可向任何人透露案情。

FBI特別探員指出，這類結合跨國鎮壓和金融詐騙的犯罪手法在美國日益猖獗，且歹徒通常鎖定海外華人下手，詐騙計畫可分成幾個步驟。歹徒會先自稱代表中共當局，以電話或簡訊聯繫受害者，告知其涉入某項刑事活動，若不配合調查恐遭驅逐，甚至被逮捕或遣返回中國，並進一步恐嚇受害者將款項匯入中國銀行帳戶以證明清白。

特別探員表示，受害者不分年齡，從大學生到年長者都有。

針對跨國鎮壓，特別探員也強調，這是外國政府指示下的行動，他們把手伸入美國執法，常見目標包括人權倡議者、異議人士、記者、政治敵對者、少數族裔。

特別探員提到多起中共進行跨國鎮壓的案例，手法多端，當中包括「網路肉搜」（Doxing），將受害者個資放上網，使其可能不只被騷擾，而是會遭到實際攻擊。

他也提及中共濫用國際刑警組織（Interpol）「紅色通緝令」（red notice）的問題；在海外追查前往美國尋求庇護的人士，以維吾爾族背景居多，威脅或拘捕受害者在中國的家人，「遺憾的是，我們在處理與中共相關的案件時，這類情況屢見不鮮」。

他表示，美國現在沒有跟中國簽引渡條約，主要是因中國沒辦法讓美國放心，保證被送回去的人可以接受真正公平的審判，因此兩國合作程度很低，只能逐案辦理。

他示警，中國、俄羅斯、伊朗，是在美國境內從事跨國鎮壓最活躍的3個國家。

美國 公安 FBI

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