官方說話了！好市多「熱狗+汽水」銅板價40年沒變 CEO掛保證：不漲價

美國零售巨頭好市多（Costco）最具代表性的超值商品「1.5美元（約新台幣47元）熱狗加汽水套餐」，確定不會漲價（台灣好市多售價為50元銅板價）。根據《每日郵報》報導，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）近日在一段社群影片中親自品嚐該餐點並重申，價格將維持不變，讓不少消費者鬆一口氣。

瓦克里斯在影片中邊吃邊表示，「熱狗的價格不會改變，只要我還在任期內。」他隨後更稱讚這項餐點「品質驚人、價值驚人，這1.5美元花得非常值得」，展現對這項經典商品的高度肯定。

這款熱狗套餐自1985年推出以來，一直維持1.5美元售價，長年未曾調整。前財務長加蘭提（Richard Galanti）過去曾形容這個價格「神聖不可動搖」，並指出公司每年銷售量高達約1.3億份。

若以通膨計算，這份套餐如今等同約4.65美元（約新台幣146元），但好市多仍堅持維持低價策略，成為品牌招牌之一。

好市多熟食區提供芥末、番茄醬、酸黃瓜醬與洋蔥等自助配料，不過瓦克里斯試吃熱狗時未加任何調味料，也引發部分網友留言調侃「醬料是免費的」。但大多數消費者仍將焦點放在「不漲價」的承諾上，有人直言，只要價格維持不變，「怎麼吃都沒關係」。

好市多熟食區向來以高CP值聞名，除了招牌熱狗外，還包括披薩切片、雞肉捲等平價餐點。不過，該公司近期也調整部分品項，例如將吉拿棒改為搭配冰淇淋聖代販售，引發部分老顧客懷念原版。

此外，好市多也加強會員管理，要求熟食區須驗證會員身分才能使用優惠。該公司會員年費自65美元（約新台幣2046元）起跳，高階方案則為130美元（約新台幣4092元），包含提早入場等福利。

儘管部分政策持續調整，但「1.5美元熱狗套餐」仍被視為好市多最具代表性的招牌象徵，也成為消費者心中難以取代的經典。

台灣好市多熟食區近期也傳出商品品質討論。有消費者在社群發文抱怨，海鮮捲出現「餡料縮水」情況，內餡明顯偏少，外觀看起來空洞，引發關注。不少網友認為熟食區商品存在「品質不一致」問題，也有人回憶過去版本餡料較為飽滿。但也有另一派消費者持不同看法，表示近期在不同門市購買時仍有正常份量，甚至認為「有時候還是爆餡」，認為可能與製作人員或門市狀況有關。